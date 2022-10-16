Ушел из жизни писатель и переводчик Алесь Жук 1 16.10.2022, 14:04

Благодаря ему шедевры мировой литературы можно прочитать по-белорусски.

Ушел из жизни писатель, сценарист, переводчик Алесь Жук. Благодаря ему «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белый Бим Черное ухо» зазвучали по-белорусски. Прощание с писателем пройдет 17 октября, об этом на своей странице в Facebook сообщил литератор Михась Скобла.

Бывший главный редактор журналов «Нёман» и «Беларусь» умер на 76-м году жизни.

Алесь Жук родился 1 апреля 1947 года в Слуцком районе.

Работал редактором издательства «Мастацкая літаратура», заместителем главного редактора журнала «Маладосць», главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва» (1980-1986), секретарем правления Союза белорусских писателей (1986-1989), заместителем главного редактора журнала «Полымя» (1989-2007), главным редактором журналов «Нёман» (1997-2003) и «Беларусь» (2003-2005).

Известен как автор остросюжетной прозы, а также как переводчик.

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