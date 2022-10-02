В центре Гомеля и Витебска дворы многоквартирных домов утопают в лужах 1 2.10.2022, 21:24

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Ливневки в областных городах существуют только на бумагах.

Жителям дома по улице Ветковской, 1 в Гомеле не повезло, сообщает «Беларусь за МКАДом». Из-за неправильно уложенного асфальта, а также отсутствия ливневок, дождевая вода стекается у ним во двор и образует целую реку. После ливня выплывать можно уже на лодке.

На протяжении двух лет неоднократно подавались заявки по линии 115 и через приложение, однако проблема не устранена.

На последних двух фото уже витебский двор на Московском проспекте: вода стоит на дороге, что даже не пройти, не говоря уже о том что до машин не возможно дойти. Так каждый раз когда идёт дождь.

Можно предположить, что где-то на бумаге ливнёвки есть и по очень хорошим ценам за проект и его реализацию.

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