закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Гомеля и Витебска дворы многоквартирных домов утопают в лужах

1
  • 2.10.2022, 21:24
  • 1,936
В центре Гомеля и Витебска дворы многоквартирных домов утопают в лужах

Ливневки в областных городах существуют только на бумагах.

Жителям дома по улице Ветковской, 1 в Гомеле не повезло, сообщает «Беларусь за МКАДом». Из-за неправильно уложенного асфальта, а также отсутствия ливневок, дождевая вода стекается у ним во двор и образует целую реку. После ливня выплывать можно уже на лодке.

На протяжении двух лет неоднократно подавались заявки по линии 115 и через приложение, однако проблема не устранена.

На последних двух фото уже витебский двор на Московском проспекте: вода стоит на дороге, что даже не пройти, не говоря уже о том что до машин не возможно дойти. Так каждый раз когда идёт дождь.

Можно предположить, что где-то на бумаге ливнёвки есть и по очень хорошим ценам за проект и его реализацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина