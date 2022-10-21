Инженеры Сигизмунда I: как наши предки взяли у московитов Стародуб 21.10.2022, 14:48

ВКЛ побеждало восточного соседа не количеством, а передовыми технологиями.

Начало 16-го века ознаменовалось для литвинов долгой и тяжелой войной. Великое княжество Литовское было вынуждено отвечать на агрессию московитов. В период 1506-1548 гг. ВКЛ находилось под управлением Сигизмунда I и вело затяжные войны с Московским княжеством. Полоса военных конфликтов с армиями Московии, к сожалению, закончилась для литвинов утратой Смоленска, Себежа и Заволочья, пишет «Литвин».

С 1533 года царем в Московии становится юный потомок Василия III Иван Васильевич. В стране начинается борьба за власть между придворными группировками. Великий князь ВКЛ Сигизмунд решил воспользоваться ситуацией и вернуть захваченные города. Упустить шанс добиться исторической справедливости было нельзя. Поэтому ВКЛ выдвинуло московитам ультиматум, согласно которому Московское государство должно было вернуть аннексированные земли и стабилизировать границу по состоянию на 1508 год.

Ценные сведения о состоянии Московской державы сообщил литвинам боярин Семен Бельский, перешедший на сторону Литвы. Потеряв родовые московские вотчины из-за произвола недругов, он надеялся обрести новую родину в державе Сигизмунда. Бельский подсказал мысль великому литовскому князю отправить в 1534 году воинов в приграничные области, откуда можно было отразить удар с Востока. Москва, как сообщила разведка ВКЛ, не собиралась выполнять требование о возвращении земель и переходу к границам 1508 года.

Вторжение московитов началось в сентябре 1534 года. Их войска пошли на Литву из-под Серпухова. Они смогли завладеть Гомелем и Стародубом, построив на границе собственные крепости.

Сигизмунд приказал собрать сильное войско. Его руководителем был назначен князь Юрий Радзвилл, за многочисленные победы названный Победителем. Командование же армией из 8 тысяч наемников Сигизмунд Первый поручает гетману Яну Тарновскому, поляку, великолепно проявившему себя в войне за Покупье.

Осведомленные о планах Сигизмунда московиты ожидали удара на Смоленск. Гомель же, с которого начал Тарновский, к атаке был совсем не подготовлен. В результате после сильнейшего обстрела города под давлением бояр местный наместник Щепин-Оболенский уходит вместе с частью гарнизона, добровольно сдав Гомель литвинам.

На севере же с июля 1535 года начинается осада Стародуба, которая длилась около месяца. Крепости тех времен представляли из себя довольно мощные деревянные срубы, укрепленные земляной насыпью вперемешку с камнем. Использовалась также для укрепления оборонных сооружений комбинация продольных и поперечных стен из дубовых бревен. Хорошо укрепленный город Стародуб во главе с воеводой Овчиной-Оболенским смог бы продержаться еще довольно долго.

Для взятия сильной крепости минеры армии ВКЛ применили передовые методы саперного дела. Они стали вести траншеи и подземные галереи под стены. В углубления под участками стен закладывали пороховые мины. Масштабная работа, в которой участвовало не менее 300 саперов и минеров, была завершена только через месяц. Страшный по своей силе взрыв прогремел 29 августа 1535 года.

В результате подрыва порохового заряда «злое зелье вырвало часть стены». Это было неожиданностью для московского гарнизона, поскольку до этого минеры ни одной армии в Европе и Азии не сооружали подобных мощных зарядов. Порох, изобретенный в Китае, в Европе появился еще в XI веке. Однако из-за дефицита этой взрывчатой смеси, а также сложности в определении точности взрыва применение туннельных мин здесь носило разовый характер. Литвины же применили мощные пороховые заряды для решения осадных задач впервые именно в ходе Русско-литовской войны, начатой в 1534 году.

Впрочем не все полководцы верили в новый метод сокрушения крепостных стен. Поляк Тарновский часто использовал для ведения войн различные инженерные задумки, но взрывать стены Стародуба он отказался. Он считал, что работы минеров могут быть легко раскрыты осажденными. При первой же удачной вылазке громадные труды пропадут.

Однако гетман Юрий Радзивилл настоял на своем. Он позаботился о масштабном проведении минерами работ по закладке пороховых мин. И его расчеты принесли успех осаждавшим.

После взрыва боезаряда вспыхнувший огонь перекинулся на город, практически полностью его уничтожив. Московским стрельцам и казакам все же удалось дважды выбить войско Сигизмунда из города, но литвины были воодушевлены успехом минеров и добились победы. Стародуб был взят, воевода Овчина-Оболенский пленен, а его армия частью уничтожена, а частью пленена.

Серьезным успехом короля Сигизмунда был и подкуп Ислама-Гирея, крымского хана, готовившегося отправиться в Москву. В результате боярско-дворянские войска, получившие весть о нападении, были переброшены на защиту южной границы Московии и не смогли ничем помочь Стародубу.

Эту войну в дальнейшем назовут Стародубовской. Именно после захвата данной крепости в 1535 году в Русско-литовской войне наконец наступил переломный момент. Но идти дальше на Московию Сигизмунд не стал. ВКЛ не собиралось проводить никаких агрессий на Востоке, отбив захваченные врагом свои земли.

Сигизмунд не захотел доверить решение сложной политической проблемы военному счастью. Он ясно понимал, что в следующий раз перевес может оказаться не его стороне. Литвинское правительство обратилось к Москве с предложением о перемирии. Московское командование было слишком озабочено набегами со стороны татар, поэтому никаких наступательных операций не планировало. Большая часть московской армии отвлекалась для обороны на востоке и на юге от татар.

В результате в феврале 1537 года было заключено перемирие. После длительных переговоров Гомель литвинам удалось вернуть, но вот захваченные территории в районе новых крепостей Себежа и Заволочья московиты оставили за собой.

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