Новые жесты доброй воли Альфред Кох

24.10.2022, 8:43

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Альфред Кох

Поражение России в этой войне — дело богоугодное.

Вот уже и двести сорок второй день войны стал историей. На фронте у ВСУ пока каких-то глобальных прорывов нет, но есть небольшие позитивные изменения ситуации в Донбассе: там ВСУ в двух местах (севернее и южнее Бахмута) перешли в контратаку и продвинулись на пару километров вглубь позиций «Вагнера». Судя по карте, боевые уркаганы Пригожина рискуют оказаться в окружении. С чем я их и поздравляю.

Бомбежек, после вчерашнего всплеска, сегодня заметно поубавилось. Кстати, вчерашний день, не смотря на всю его драматичность, закончился на позитивной ноте: все запущенные вечером 18 иранских «мопедов» были сбиты украинскими ПВО. Это блестящий результат, который нельзя не отметить. Надеюсь, что немецкие «Гепарды» и IRIS-T тоже сыграли свою роль в этом успехе.

Сегодня завсегдатай всех российских политических ток-шоу, генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев, с обезоруживающей прямотой заявил, что если оборона Херсона потребует каких-то значимых жертв от российской армии, то армия его защищать не будет, а отойдет на более удобные для обороны позиции.

Не, правда! Мне нравится такой подход. Скажите ему, что еще и оборона Сватово с Кременой тоже потребует от российской армии больших жертв. Не хотели бы путинские вояки и оттуда уйти «на более удобные позиции»? Например, в «качестве жеста доброй воли»...

Я даже подсказал бы где такие позиции находятся: они полностью совпадают с российско-украинской границей, как она описана в договоре между Украиной и Российской Федерацией. Кстати этот договор в 2003 году был подписан самим Путиным.

Этот прискорбный для его биографии факт он, правда, не любит афишировать, так как после его подписания он уже поменял мнение относительно границ «исторической России» и теперь он всем рассказывает, что когда его подписывал, то тайком держал ножки крестиком и поэтому все это «нещитово».

Так или иначе, могу заверить боевого депутата Гурулева, что если российская армия отойдет на эти позиции, то никаких жертв от нее больше не потребуется и она сможет отстаивать эти позиции вообще без каких-либо потерь. Больше того: для защиты этих рубежей ей будут не нужны танки и пушки, самолеты и ракеты. И даже автоматы и пулеметы. Такими вот замечательно удобными будут эти позиции…

Считаю, стоит обдумать мое предложение. В любом случае, хотелось бы услышать от генерала Гурулева какие-то разумные аргументы против. Он человек военный и может нам четко и ясно объяснить, почему те позиции, которые сегодня занимает российская армия, чреваты меньшими потерями в живой силе и технике, чем те, которые предлагаю я. Подозреваю, что это будет непросто сделать. А, скорее всего, невозможно.

Еще одной новостью сегодня стало сообщение о том, что Израиль разбомбил в Сирии цех по сборке иранских беспилотников. Будто бы Иран поставляет в Сирию детали, из которых где-то под Дамаском собирают беспилотники и отправляют клиентам (в основном, Хезболле и России). Так вот это сборочное производство Израиль сегодня и разбомбил. Печалька, а, Путин? Похоже с мопедами у тебя лавочка закрывается еще и поэтому…

Понятное дело, что Израиль это сделал для того, чтобы лишить БПЛА сидящую в Ливане Хезболлу. Но, по ходу дела, и Украине помог. Мелочь, а приятно…

А что Россия? Что россияне? Как они там? Каково им опускаться все глубже и глубже в трясину тирании? Мне тут Илья Яшин в очередном письме написал, что даже рад, что сидит в тюрьме: зато у меня, говорит, теперь есть алиби! Я во всем этом не замазался. Спросят: а ты где был? А я отвечу: сидел в тюрьме…

Я вот тоже думаю: наверное правильный выбор, если ты, по каким-то причинам, не хочешь уезжать из России. И меня удивляет не Илья (он-то живет в мире с самим собой). Меня удивляют те, кто сидя в тюрьме, соглашаются из нее идти воевать. Вот где загадка… Зачем? Ради чего? Ох…

Ладно. Отнесем это к разрядку «загадок русской души». У этой души уже столько загадок, что впору не писателям, а психиатрам их разгадывать…

Несчастный, изломанный, обманутый народ… Сначала сыграл партию против гитлеровской Германии. Сыграл тяжело, с огромными потерями, с ужасами, разрухой, горем библейского масштаба… Но, в конечном итоге, победил. И вроде почти на восемьдесят лет эта страшная трагедия отбила у него охоту воевать.

Но дальше случилось совсем непонятное: он развернул доску и начал играть за немцев. Он стал играть партию разгромленной им гитлеровской Германии! Повторяя все ее ходы один за другим! Как это можно объяснить? И вообще: разве это можно объяснить?

Если бы я об этом прочитал какое-то фэнтези, я бы, наверное, сказал, что это притянуто за уши и оторвано от жизни: искусственная какая-то конструкция и ходульный сюжет. Но это происходит в реальности! Какая-то невидимая сила заставляет их пройти тем же путем, которым прошли их враги - немецко-фашистские захватчики. Неисповедимы пути Господни… Видимо Он хочет показать русскому народу, что »... поражение от победы ты сам не должен отличать».

Господь не любит вероотступников. Русские сотворили себе идола «Великой Победы» и устроили вокруг него языческую кошачью свадьбу. Вот он и заставил их ходить путями поверженного врага. А чтобы неповадно было кичиться! Ишь какие! «Мы одни победили Гитлера!» «Можем повторить!» «Россия никогда не проигрывала ни одной войны!»

Че-че? - сказал Господь и…. бац! Смотри-ка: теперь они пьют ту же чашу, которую пили семьдесят семь лет назад немцы… А поделом. За гордыню. Смирения нету. Подумали что Бога за бороду схватили и теперь вам сам черт не брат? А вот теперь вам черт, как раз, и брат… Поваритесь в этой Геенне Огненной… Пройдите все круги ада…

Поражение России в этой войне - дело богоугодное. Я в этом глубоко убежден. Так Господь их вразумляет. А значит, наше дело - правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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