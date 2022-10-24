Украина получит беспилотные комплексы PUMA-LE 24.10.2022, 21:40

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Они стоят на вооружении стран НАТО.

Вооруженные силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE стоимостью более 540 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл врага. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов», – говорится в сообщении.

Беспилотные комплексы PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция и другие.

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