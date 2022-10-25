В Минске маршрутка столкнулась с троллейбусом 25.10.2022, 21:33

Есть пострадавшие.

В Минске на улице Притыцкого в районе ТЦ «Скала» случилась авария с участием общественного транспорта: столкнулись маршрутка и троллейбус, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Микроавтобус Mercedes-Benz в 16.10 ехал со стороны улицы Ефросиньи Полоцкой в направлении улицы Бельского и возле дома № 39 по Притыцкого, на подъезде к светофору, врезался в заднюю часть попутного троллейбуса. Оба транспортных средства получили повреждения, у микроавтобуса отвалился бампер.

Сам 49-летний водитель маршрутки и несколько пассажиров получили травмы, их увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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