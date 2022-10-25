В Минске маршрутка столкнулась с троллейбусом
- 25.10.2022, 21:33
Есть пострадавшие.
В Минске на улице Притыцкого в районе ТЦ «Скала» случилась авария с участием общественного транспорта: столкнулись маршрутка и троллейбус, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Микроавтобус Mercedes-Benz в 16.10 ехал со стороны улицы Ефросиньи Полоцкой в направлении улицы Бельского и возле дома № 39 по Притыцкого, на подъезде к светофору, врезался в заднюю часть попутного троллейбуса. Оба транспортных средства получили повреждения, у микроавтобуса отвалился бампер.
Сам 49-летний водитель маршрутки и несколько пассажиров получили травмы, их увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.