Из Беларуси в Россию вывезли 65 тысяч тонн боеприпасов 1 28.10.2022, 23:16

Статистика за семь месяцев.

На фоне войны в Украине в Беларусь по железной дороге активно ввозятся боеприпасы из России, но еще более активно белорусские боеприпасы в Россию вывозятся. Это утверждает телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси». По его информации, пик по объемам ввоза был в феврале, а вывоза — в апреле, при этом в сентябре объемы отправки боеприпасов в Россию снова резко выросли.

Как следует из публикаций канала железнодорожников, они проанализировали данные накладных на перевозимые по железной дороге грузы и вычленили из них грузы с маркировкой «взрывчатые материалы», направленные из России в Беларусь и наоборот.

Согласно этим данным, с февраля по август из России в Беларусь по железной дороге было ввезено 1390 вагонов с 37 267 тоннами боеприпасов. По месяцам ситуация выглядела так:

февраль — 26 769 тонн (951 вагон);

март — 8089 тонн (359 вагонов);

июнь — 618 тонн (22 вагона);

июль — 1708 тонн (52 вагона);

август — 83 тонны (6 вагонов).

Городами назначения в Беларуси в основном были Речица, Хойники, Гомель (станции Новобелицкая и Центролит), Добруш, Ельск, Мозырь (Козенки), Лида, Барановичи, Лунинец, Минск (станции Заслоново и Озерище), Осиповичи, Витебск, Брест.

Российскими отправителями боеприпасов в основном были командования Западного, Восточного военных округов, финансовые и имущественные управления Минобороны РФ из разных регионов, в том числе Забайкалья, АО «Промсинтез», воинские части и подразделения в Пскове, Уссурийске, Хабаровске, Костроме, Астрахани, Туле, Энгельсе.

В обратном направлении, из Беларуси в Россию, с марта по сентябрь уехало 1940 вагонов, в которых было 65 089 тонн боеприпасов, утверждает @belzhd_live.

По месяцам:

март — 297 тонн (26 вагонов);

апрель — 22 534 тонны (689 вагонов);

май — 8606 тонн (200 вагонов);

июнь — 6033 тонны (162 вагона);

июль — 6750 тонн (175 вагонов);

август — 6390 тонн (246 вагонов);

сентябрь — 14 479 тонн (442 вагона).

Грузили эти вагоны в основном на станциях Гомельской и Брестской областей, а также в Минске, Осиповичах, Бобре, Лиде. Детально разбивка по станциям выглядит так:

Новобелицкая — 312 тонн;

Хойники — 103 тонны;

Речица — 1078 тонн;

Добруш — 21 549 тонн;

Ельск — 56 тонн;

Козенки — 1236 тонн;

Калинковичи — 235 тонн;

Василевичи — 192 тонны;

Центролит — 13 323 тонны;

Лида — 421 тонна;

Барановичи-Полесские — 608 тонн;

Лунинец — 1573 тонны;

Лесная (Барановичский район) — 7 тонн;

Бронная гора (Березовский район) — 15 601 тонна;

Брест-Восточный — 21 тонна;

Осиповичи-1 — 7241 тонна;

Колодищи — 54 тонны;

Бобр — 1459 тонн;

Заслоново — 20 тонн.

Вагоны с взрывчатыми материалами, как утверждает канал, направлялись в основном в адрес командований Западного, Восточного и Южного военных округов РФ, управления финобеспечения Минобороны РФ по Самарской области, а также в войсковые части 01879 (Амурская область), 07264 (Псков), 57 229 (Ростов-на-Дону).

Пункты назначения — Брянск, Смоленск, станции Алексеевка, Палатовка, Валуйки Белгородской области, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, станции Успенская, Гуково, Персиановка Ростовской области, Ольховатка Воронежской области, Ашулук Астраханской области, Селятино под Москвой, Тихонький в Краснодарском крае, станция Кировская в Крыму. Причем в августе-сентябре боеприпасы более активно стали идти именно на юг России и в Крым.

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