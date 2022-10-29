Россияне сбежали из аэропорта в Чернобаевке 3 29.10.2022, 10:17

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Опубликованы спутниковые снимки.

Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.

На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.

Аэропорт в Чернобаевке и его значение

В период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов.

22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.

Как объяснял советник ОП Алексей Арестович, Чернобаевка остается для русских «капиллярным путем», чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.

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