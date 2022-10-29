Как Христофор Радзивилл «Перун» добился небывалых побед 2 29.10.2022, 21:34

С детства легендарного деятеля ВКЛ воспитывали как воина.

В феврале 1547 родился Криштоф Радзивилл по прозвищу Перун – видный военный и государственный деятель Великого Княжества Литовского, пишет planetabelarus.by.

Родителями Криштофа были Николай Радзивилл Рыжий и Катерина Томицкая. Будущий гетман и воевода рос на подвигах и примерах своего отца.

Мальчик получал образование дома, при этом отец воспитывал сына как воина. Так, в 16 лет юный Радзивилл уже принял боевое крещение в битве при Уле, которая закончилась полным разгромом армии русского царства.

Юноша оказался талантливым воином, ему дали прозвище Перун – за «тактику выжженной земли», которую применял во время военного похода.

Уже в 1567 году он одновременно становится ротмистром надворной конной роты (его отряд осуществлял личную охрану великого князя литовского Сигизмунда Августа) и крайчим ВКЛ.

Радзивилл Перун добился небывалых побед – военных и дипломатических. В разные годы занимал должности: кравчий литовский, подчаший литовский, гетман польный литовский, каштелян трокский, подканцлер литовский, воевода виленский, гетман великий литовский, староста кокенгаузский, солецкий, жежмаряйский, ужендувский, аинский, борисовский, новомысский…

Он был очень богат, посол английской королевы Елизаветы записал в мемуарах, с какой роскошью принимал его в Вильно Перун – пышнее, чем король! Разумеется, эти невероятные богатства достались Криштофу Радзивиллу по наследству, однако, по мнению историков, и сам Перун старался приумножить их. И не всегда красивыми, на наш современный взгляд, способами, например, через выгодные браки – их у Радзивилла было четыре.

Первый раз Криштоф женился в 24 года. Его супруга: Анна Собек – дочь старосты варшавского и солецкого. Родила двоих детей — Барбару и Николая, но мальчик прожил всего три года. Вдовец унаследовал солецкое староство в Сандомирском воеводстве.

Недолго погоревав, Криштоф Радзивилл женился на дочери воеводы киевского Константина Острожского Катерине. Сын Януш, рожденный в этом браке, станет мужем Софии Слуцкой, умножив богатства рода. Катерина умерла в возрасте 19 лет.

Третьей женой стала вдова слуцкого князя Юрия Алельковича Катерина Тенчинская, дочь воеводы Сандомирского и Краковского. Ей было 38 лет, она была на три года старше Криштофа Радзивилла и имела троих сыновей от прежнего брака. Однако из всех своих жен именно Тенчинскую Перун называл любимой.

Этот брак продлился десять лет, в нем родились дочь Эльжбета и сын Криштоф. Катерина умерла 19 марта 1592 года в Мире, оставив супругу огромное наследство (одно проданное им имение Долгоброды на Брестчине принесло 24 тысячи злотых).

В четвертый раз супругой стала родная сестра его второй жены Эльжбета Острожская, которая недавно овдовела, получив в наследство имения виленского кастеляна и воеводы берестейского Яна Кишки. Однако ни Папа Римский, ни протестанские священники согласие на кровосмесительный (как это считалось) брак не давали. И все же в одном из костелов Ковно нашелся священник, который обвенчал Перуна и Эльжбету. В результате этого брака Радзивиллу отошли Глуск, Копысь, Романово, Осташин, Тернополь.

По мнению историков, это был «договорной» брак, поэтому совместных детей не было. Четвертую жену свою Криштоф Радзивилл Перун тоже пережил. Она умерла в 1599 году, он – на четыре года позже скончался в Вильне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».