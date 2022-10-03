ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области: карта боевых действий 1 3.10.2022, 18:39

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Украинские военные заняли Боровую и еще несколько населенных пунктов.

В понедельник, 3 октября, украинским военным удалось занять поселок городского типа Боровая (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины вошли в поселок городского типа Боровая. Также военные смогли зайти в населенные пункты Подлиман и Бойни.

Российские оккупанты были вынуждены покинуть несколько населенных пунктов Харьковской области, а именно Новоплатоновку, Боровскую Андреевку, Зеленый Гай, Лозовую, Богуславку, Новую Кругляковку, Загрызово, Новосергеевку, Копанки и часть Первомайского. Теперь они находятся в «серой зоне».

Незначительные изменения были зафиксированы в Херсонской области, а именно у поселка Михайловка. Определенная часть территорий вокруг населённого пункта перешла в «серую зону».

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

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