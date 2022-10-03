Пять командиров «Азовстали» получили ордена «Золотая звезда» и звание Героя Украины 1 3.10.2022, 23:35

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Награды вручил глава Офиса президента Украины в Турции.

Пятеро украинских командиров «Азовстали», освобожденных из российского плена, удостоены званий Героев Украины и получили орден «Золотая звезда».

Награды вручил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Турции, сообщает ТСН.

Президент Украины отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда «Азова» Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Пономаря , и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

- Подразделения, которыми вы руководили, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий, – сказал Андрей Ермак, вручая орден Денису Прокопенко.

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