Прорыв фронта в Херсонской области: ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов 1 4.10.2022, 8:04

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Украинские войска продвигаются на юг в направлении переправы россиян у Каховской ГЭС.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов украинские территории. Кроме продвижения на востоке ВСУ удалось прорвать фронт на севере Херсонщины и освободить ряд населенных пунктов.

О продвижении украинских войск без деталей в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые уволенные населенные пункты в нескольких областях», – сказал он.

Украинские военные продвигаются на юг вдоль Днепра в направлении переправы у Каховской ГЭС. Издание Reuters назвало это продвижение самым большим прорывом фронта на юге с начала полномасштабного вторжения.

О глубине продвижения ВСУ свидетельствует также комментарий гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо российскому государственному телевидению, в котором он заявил о прорыве у поселка Дудчаны. Оно расположено почти в 30 км к югу от линии фронта до прорыва.

ВСУ освободили населенные пункты Любимовка, Шевченковка, Михайловка, Золотая Балка, Новоалександровка и Гавриловка. Об этом сообщили проект DeepState и Кочубеевская объединенная территориальная община в своем Facebook, опубликовав фото и видео украинских военных в некоторых из этих населенных пунктов.

«К Золотой Балке Херсонской области вернулся сине-желтый флаг, сообщают нацгвардейцы», – говорится на странице Кочубеевской ОТГ.

Синим цветом на карте DeepState обозначен и населенный пункт Михайловка, расположенный севернее Новоалександровки и Гавриловки. Следовательно, Михайловка также деоккупирована.

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