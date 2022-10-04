Звезда российского женского футбола высмеяла Путина 6 4.10.2022, 15:47

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Фото: karpichito / Instagram

Она заявила о преступном характере мобилизации.

Нападающая женской сборной России по футболу Надежда Карпова высказалась о президенте России Владимире Путине и объявленной им частичной мобилизации. Об этом спортсменка написала в Instagram Stories 2 октября.

Карпова опубликовала видео с выступлением Путина, в комментарии к которому написала: «Вы че, до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь?»

Она заявила о преступном характере путинской мобилизации.

«Ура, пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, плиз. Это не просто «призовут — пойду». Вас отправят на преступление!» – предупредила она.

27-летняя футболистка считает, что именно Путин, а совсем не Украина – проблема России.

«В Украине такие же люди, как мы, – и вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого! За...бал!» – написала она.

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