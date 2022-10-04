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Симоньян спрогнозировала гражданскую войну в России

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  • 4.10.2022, 16:14
  • 14,508
Симоньян спрогнозировала гражданскую войну в России
Маргарита Симоньян

Пропагандистка Кремля видит источник хаоса в мобилизации.

Мобилизация в РФ создает угрозу для стабильности общества и власти. Именно с такой идеей выступила известная путинская пропагандистка Маргарита СимоньянДенис Казанский на своем YouTube-канале комментирует это выступление со сдержанным оптимизмом, пишет dialog.ua.

«Когда я писала, что вижу только две опции: или победа РФ, или ядерная война, то я не видела третьей альтернативы. Теперь, после объявления мобилизации, я ее вижу. Третье - это гражданское противостояние внутри общества, которое уже страна проходила и не раз», - высказалась Симоньян.

Эти слова – это первые ласточки критики власти. Они пока направлены не прямо на Путина как главного виновника хаоса, а на мелких исполнителей приказов. Именно их пока что обвиняют в дуболомстве, жадности и непрофессионализме. Но общество начнет просыпаться. И этот процесс уже запущен. 

Ранее сообщалось, что на фоне провалов армии РФ пропагандистка Симоньян начинает менять вектор и заявлять о своей непричастности к политике и решениям Кремля.

Также сообщалось, что объявление о мобилизации и массовое вручение повесток вызвало у Симоньян неоднозначную реакцию, пропагандистка была близка к истерике.

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