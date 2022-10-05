Уникальное видео: комнатное растение управляет рукой робота с мачете 4 5.10.2022, 9:10

2,104

В ходе эксперимента филодендрон «действовал» как мозг.

Инженер Дэвид Боуэн подключил роботизированную руку к комнатному растению, и оно смогло ею управлять благодаря собственным электрическим сигналам. Чтобы видео получилось более наглядным, ученый вложил в роборуку мачете, пишет Futurism.

«По сути, растение — это мозг роборуки, управляющей мачете. Он определяет ее размах и действия в пространстве», — пояснил Боуэн.

Для эксперимента робототехник выбрал филодендрон — вечнозеленое цветковое растение. Оно управляет конечностью с помощью микроконтроллера с открытым исходным кодом.

Он получает входные данные от электрических сигналов филодендрона. Затем программное обеспечение в режиме реального времени сопоставляет эти сигналы с движениями суставов роборуки с мачете.

Скорее всего, сигналы растения работают как генератор случайных чисел, и рука движется хаотично. То есть о контроле филодендрона над мачете говорить пока рано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».