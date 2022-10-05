Бобруйчанка поймала в Березине сома весом 47 килограммов 8 5.10.2022, 16:13

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Рыбина оказалась размером со взрослого человека.

Рекордный улов добыла в Березине жительница Бобруйска Светлана Юрковец 29 сентября. На ее крючок попался огромный сом массой более 47 кило, сообщает magilev.by.

Светлана — рыбачка с 12-летним опытом, а у ее мужа Дмитрия стаж уже 20 лет, вместе на рыбалку они ездят нередко. В этот раз женщина ловила на спиннинг. Почувствовав клев, пыталась вытянуть рыбу, но не удалось. Пришлось звать на помощь мужа, который управлял лодкой. Бороться с сомом пришлось около 30 минут.

— Он то поднимался, то снова погружался на дно реки. Груженую лодку и двух человек в ней он с легкостью передвигал по реке на 500 метров в одну и другую сторону. В спиннинг были настолько сильные удары, что, казалось, он просто вывалится из рук, — рассказала Светлана. — Когда я уже была не в силах держать спиннинг и сматывать катушку, все это передала в сильные руки мужа. В процессе он в какой-то момент уже думал, что придется отпустить этого монстра. И вдруг он всплыл на поверхность, и ловким движением подсака мы завели рыбу в него и рывком забросили в лодку. Эмоции переполняли, просто не верилось, что мы это сделали!

Рыбина оказалась размером с взрослого человека — длиной 186 сантиметров, точная масса составила 47 килограммов и 600 граммов. Чтобы увезти в машине, сома пришлось погрузить в сумку из-под лодки. Дома добычу поделили на части и угостили всех родственников.

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