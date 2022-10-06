Кадыров и Пригожин начали процесс смены политической власти в РФ 6.10.2022, 9:32

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До прямого обвинения Путина в поражении в Украине остался один шаг.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью «Радио НВ» заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар Путина» основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин начали процесс смены политической элиты в России.

Комментируя резкую критику Кадырова в адрес российского генерал-полковника Александра Лапина, Жданов сказал «Радио НВ»: «С началом этой массированной агрессии я говорил, что Рамзан Кадыров будет главным могильщиком этого путинского режима, что собственно и происходит. Я не думаю, что Кремль согласовывал смену риторики федеральных каналов, давал разрешения для таких высказываний Кадырова и Евгения Пригожина — главного руководителя частных военных компаний РФ. На мой взгляд, это уже работает пропагандистская машина».

По словам военного эксперта в РФ сейчас «пропагандистская машина разворачивается против Кремля».

«Сегодня на федеральных каналах признают провал «специальной военной операции»; говорят, они построили гнилую и коррумпированную систему управления государством. Да, сегодня еще не называют фамилии Путина, но думаю, до этого остался всего-навсего один шаг», — заявил он.

Жданов выразил мнение, что Кадыров и Пригожин действуют в интересах части российской элиты «которая, прежде всего, будет расшатывать ситуацию под свержение Путина».

«То есть начинается процесс смены политической системы в Российской Федерации», — заявил он.

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