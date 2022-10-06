Оккупанты начали мобилизацию в Луганской области

Оккупанты начали мобилизацию в Луганской области8
- 6.10.2022, 10:48
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Повестки раздают всем.
Во временно оккупированных районах Луганской области россияне начали «частичную» мобилизацию. Повестки раздают всем - от студентов до пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
«В Старобельском и Кременском районах оккупанты начали частичную мобилизацию. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация», - рассказал он.
Для мобилизации граждан оккупанты ходят по дворам и раздают повестки всем без разбора, отметил Гайдай.
«Выдают всем без разбора – и студентам, и больным, и старикам», - рассказал глава Луганской ОВА.
Напомним, вчера российский президент Владимир Путин подписал законы о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав РФ.
Как известно, сейчас на территории Российской Федерации проходит частичная мобилизация. Жителей страны призывают в армию для того, чтобы отправить их на войну в Украину. Поэтому с момента подписания Путиным документа об «аннексии» украинских территорий, там начал действовать указ о «частичной» мобилизации.
Однако стоит отметить, что в так называемых «Л/ДНР» принудительная мобилизация проходит еще с начала года.