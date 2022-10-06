Родители не спешат отдавать детей в госшколы после закрытия частных 1 6.10.2022, 12:37

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Причины - переполненность, «слабые классы».

После высказывания Лукашенко о необходимости зачистить всё в системе образования в Беларуси принудительно закрыли большинство частных школ. Дети, учившиеся там, теперь попросту вынуждены переходить в госучреждения, за которыми закреплена семья по прописке. Родители ищут лазейки и ломают голову, куда лучше пристроить ребёнка, чтобы тот не опустился ниже уровня частного образования и не столкнулся с проблемами, которые есть в госшколах.

Об этом «Еврорадио» на условиях анонимности рассказали Ирина и Татьяна (имена изменены), чьи дети до недавнего времени ходили в частные школы.

— Хороших новостей у нас нет. Наша школа ликвидируется полностью, и мы в любом случае вынуждены забрать документы, — говорит Татьяна. — Изучаем, ходим, звоним в государственные школы. Пока что заняли выжидательную позицию. Наш класс был небольшой, поэтому ищем вариант, чтобы перейти всем составом. Потому что и так большой стресс, они любимую учительницу теряют. А если ещё и попадают в класс, где 30 человек, другой преподаватель и незнакомые дети, то это слишком большое испытание для младшеклассника.

Из тех школ, в которые я ходила, в одной говорят: ну, возьмём, но у нас уже больше чем по тридцать человек в классе. В другой школе 26 учеников в классе, готовы взять. Но сами говорят, что класс слабый. «Мы вам не рекомендуем, потом что это не ваш уровень». В государственной гимназии директор даже не стал разговаривать. Говорят, записывайтесь на приём.

«Вы к нам не ходите, мы вам всё равно ничего не согласуем»

Чем директор частной школы объяснил то, что она больше не будет работать?

— Даже в самой школе не знают, они просто получили предписание, — продолжает Татьяна. — У них и сертификат готовности был, но пришли, забрали аккредитацию и прислали письмо приостановить деятельность. В школе говорят: «Мы даже не знаем, что нам устранять, потому что не знаем, какие к нам претензии». По слухам от родителей, в одном филиале школы, которую закрыли, нашли несертифицированный удлинитель. Директор говорит, мол, давайте я его прямо сейчас выброшу и забудем. Но нет.

Знаю, что [одна из частных школ] будет заново регистрировать юрлицо и пытаться получить лицензию. Но им не согласовывают наименование учреждения образования. После каждой попытки постоянно говорят: «Такое название уже есть». Когда пришли уже просто с набором букв, чтобы наверняка зарегистрировали, тогда уже прямым текстом сказали: «Вы к нам не ходите, мы вам всё равно ничего не согласуем».

И не всё понятно с законом о лицензировании, когда его примут и подпишут. Ходят слухи, что его специально положат под сукно и он там будет лежать полгода.

«Может статься, что придут через неделю и тупо изымут ребёнка»

В родительских чатах пишут, что чиновники уже ходят по домам и пытаются заставить родителей отдать ребёнка именно в госшколу. Иначе грозят постановкой семьи на учёт по социально опасному положению. Такое возможно?

— Конечно, такая вероятность есть. Но они не приходят сразу, — отвечает Татьяна. — Сначала должны позвонить, спросить, где учится ваш ребёнок. Вы можете ответить, что, мол, ищем, выбираем школу. Куда хотим — туда не берут, а по прописке у нас тут школа трещит по швам. Надо 300 учеников, а там учится 600, куда ещё?

Какое-то время от всеобуча можно отмазываться, где-то в течение месяца можно лавировать. А потом они уже могут выписать предписание. И на СОП просто так не ставят. Проходит заседание комиссии, начинаются проверки. В теории это небыстрый процесс. На практике в нашей стране возможно всё. Может статься, что придут через неделю, тупо изымут ребёнка — и потом доказывай, что это незаконно.

Есть пример. Одной нашей знакомой позвонили и прямо в ультимативной форме сказали: или ребёнок приходит в понедельник в школу, даже пусть без документов, лишь бы пришёл, или мы начинаем процедуру. А кому-то звонили и общались вполне адекватно. В общем, по-разному реагируют, в некоторых случаях администрация даже сочувствует.

Меня из всеобуча пока что не беспокоили, поэтому не спешим. Перевести ребёнка в другую школу нельзя за выходные. Во-первых, нужно её найти. Чтобы была удобная логистика, чтобы хотя бы более-менее был комплект педсостава. Чтобы класс не был переполнен.

В частной было лучше, чем в государственной

У детей Ирины есть опыт учёбы в госшколе. Большого желания возвращаться туда нет. Спрашиваем: где лучше отношение к детям и уровень преподавания?

— Конечно в частной школе. Даже один тот факт, что там детей в три раза меньше, — уверена Ирина. — Понятно, что при таком количестве там всем «разжёвывают» индивидуально и ребёнок приходит из школы с пониманием того, что он проходил, какую тему учил и так далее. В госшколе ребёнок приходил как чистый белый лист. Я садилась с ним и всё заново, по новой. Те шесть часов, которые он там проводил, были абсолютно бесполезной тратой времени.

По инфраструктуре в частной тоже всё было прекрасно. Нравилось также, что были кружки по рисованию, по лепке из глины, музыкальные кружки. Ребёнок с удовольствием ходил на кружки, связанные с наукой. На химии, например, они делали опыты всякие. В общем, занятия, от которых у детей глаза горят. Компьютерное оснащение было вполне нормальное. Здание школы было отремонтированным. У каждого был свой шкафчик для переодевания. Не было нареканий и по питанию.

А в госшколе мы скидывались деньгами на новые окна, покупали телевизор в класс ну и всё такое. По сути, сейчас не остаётся альтернативы, только госшкола. И варианты там тоже странные. Где-то нет мест, где-то ещё какие-то проблемы. Всё сложно.

Детям Ирины довелось побыть и на дистанционном образовании, которое, по мнению белорусских чиновников, не предусмотрено для школы.

— «Дистанционка» очень устраивала, — продолжает Ирина. — А вообще, всё индивидуально. Я слышала от некоторых родителей, что их детям не нравилось учиться удалённо, хотелось больше живого общения. Мой ребёнок спокойно отучился на дистанционке и был готов учиться дальше. Нам ещё и с учительницей очень повезло, уровень преподавания был хороший. Меня больше всего радовало, что нет необходимости помогать ребёнку с домашним заданием. Им на уроках всё объясняли и лично я была довольна. Я видела, что уровень моего ребёнка не ниже уровня детей из других школ, а оценки соответствуют знаниям.

Неужели нет других альтернатив государственной школе?

— Мы вчера с другими родителями советовались, и многие рассматривают следующий вариант, — делится соображениями Ирина. — На свой страх и риск оформлять, как будто ребёнок проживает в России. Там его закрепить за какой-нибудь московской школой на дистанционное образование. Но при этом по факту он будет жить дома, в Беларуси.

Кого-то из родителей это не устраивает после событий 24 февраля, не хотят светиться в российских учреждениях образования. Плюс это рискованно в том плане, что могут прийти проверить. Ведь если ребёнок живёт в Беларуси, то и учиться он должен тут.

На конец августа частных школ было 35 по всей Беларуси. Сейчас подавляющее большинство из них закрыто и не может вести деятельность. Чиновники это объясняют тем, что якобы нужно дождаться закона о лицензировании учреждений образования.

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