NASA: Самые большие планеты Солнечной системы будут видны в небе в октябре 6.10.2022, 12:51

Две планеты образуют треугольник с яркой звездой Фомальгаут.

Жители Земли будут иметь возможность любоваться планетами-гигантами, такими как Юпитер и Сатурн, всю ночь в октябре этого года, а Марс каждую ночь будет двигаться на запад в течение следующих нескольких месяцев.

По данным NASA (перевод — focus.ua), Юпитер и Сатурн, самые большие из планет Солнечной системы, можно увидеть всю ночь в октябре.

Ранним вечером 9 октября две планеты появятся на юго-востоке, медленно двигаясь на запад вместе со звездами всю ночь.

Небо станет еще красивее, когда две планеты образуют треугольник с яркой звездой Фомальгаут. Две планеты будут сиять ровным светом, а звезда будет сиять.

Марс неуклонно продвигался на восток в течение года, как обычно, относительно звезд фона. Но в конце октября Марс прекращает это кажущееся движение, а затем, кажется, меняет курс на противоположный.

В течение следующих трех месяцев, с ноября до конца января, Марс каждую ночь будет двигаться на запад. Затем к концу января он снова изменит направление и продолжит свой путь на восток.

Это называется ретроградным движением Марса. Это происходит примерно раз в два года, и кажется, что Марс меняет направление в результате иллюзии, вызванной движениями нашей планеты по своей орбите, проходящей через красную планету по своей орбите.

Небо будет не только украшено этими гигантскими телами, метеоры Ориониды будут активны в течение октября, а затем ноября и достигнут своего апогея в ночь на 20 октября.

Обычно на пике при ясном и темном небе можно увидеть 10-20 метеоров в час.

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