«Как будто два взрыва было, даже окна затряслись»
- 6.10.2022, 13:07
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Военная активность над Гомельщиной сегодня утром могла спровоцировать воздушную тревогу на западе Украины.
Житель Петриковского района сообщил «Флагштоку», что около 5 часов утра (по минскому времени) услышал авиацию над районом:
«Шум как от самолета, низкий, но на винтовой непохоже. А знакомый видел в небе следы, похожие на пуски ракет».
Примерно в тоже время — с 05:41 до 06:07 (04:41–05:07 по минскому времени) в западных областях Украины объявлялась воздушная тревога.
Позднее, примерно в 5:50 жители деревни, расположенной северо-западнее Мозыря зафиксировали шум взрыва:
«Не знаю, что это было, как будто два взрыва было, даже окна затряслись».