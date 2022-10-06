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ВСУ «потрепали» войска РФ возле Каменной и на правом берегу Днепра под Херсоном

  • 6.10.2022, 13:37
  • 7,494
ВСУ «потрепали» войска РФ возле Каменной и на правом берегу Днепра под Херсоном

Актуальная карта боевых действий от британской разведки.

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на нескольких направлениях. Тем временем россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.

Актуальная карта боевых действий от британской разведки: какие изменения на фронтах

Согласно данным британской карты, украинские бойцы проводят наступательные операции на Луганском и Херсонском направлениях. Успехи Вооруженных сил особо заметны на подходах к Кременной и вдоль правого берега Днепра в Херсонской области.

Российские войска в свою очередь практически на всех направлениях стоят в обороне. Лишь в районе Бахмута оккупанты пытаются сломить украинскую оборону.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

Вчера украинские войска освободили три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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