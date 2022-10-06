ВСУ «потрепали» войска РФ возле Каменной и на правом берегу Днепра под Херсоном 6.10.2022, 13:37

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Актуальная карта боевых действий от британской разведки.

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на нескольких направлениях. Тем временем россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.

Актуальная карта боевых действий от британской разведки: какие изменения на фронтах

Согласно данным британской карты, украинские бойцы проводят наступательные операции на Луганском и Херсонском направлениях. Успехи Вооруженных сил особо заметны на подходах к Кременной и вдоль правого берега Днепра в Херсонской области.

Российские войска в свою очередь практически на всех направлениях стоят в обороне. Лишь в районе Бахмута оккупанты пытаются сломить украинскую оборону.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

Вчера украинские войска освободили три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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