Впервые с августа РФ ударила ракетами по Украине из Беларуси 11 6.10.2022, 15:50

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Россияне ударили по Хмельницкой области ракетами Х-22.

Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат:

- Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины.

Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа.

Как уточнил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.

Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре.

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