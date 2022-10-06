закрыть
6 октября 2022, четверг, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Впервые с августа РФ ударила ракетами по Украине из Беларуси

11
  • 6.10.2022, 15:50
  • 9,954
Впервые с августа РФ ударила ракетами по Украине из Беларуси

Россияне ударили по Хмельницкой области ракетами Х-22.

Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат:

- Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины.

Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа.

Как уточнил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.

Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип