Таролог заявила, что возрождение Беларуси уже близко 9 6.10.2022, 16:13

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Неожиданный прогноз для Лукашенко.

Мистик Мария Ланг заявила, что воздрождение Беларуси уже близко – в этой стране все восстанет будто бы из пепла.

Таролог, мистик, аюрведический терапевт и целительница Мария Ланг дала интервью YouTube-каналу PeopleLife, в котором рассказала о том, что ждет Беларусь в обозримом будущем. По словам эксперта, в этой стране оппозиция возьмет разгон практически с нуля. «Казалось бы, что ничего нет в самой стране, что все уже подавлено, и вдруг откуда-то эта мощь прорвется. Снова начнутся волнения», – предрекла Мария Ланг.

Затем эзотерик добавила, что карты четко показали: самый лучший путь для Лукашенко – это передать власть оппозиции. В таком случае он сохранит свою жизнь и, возможно, даже не попадет в тюрьму. Но если белорусский диктатор начнет сопротивляться, его просто могут утопить где-то на болотах, как и других силовиков.

«Возрождение Беларуси близко. Все, что казалось пропавшим, все планы, проекты, перспективы, утраченные связи – все это будет возвращено. Все найдется. Найдутся новые идеи, смыслы, пути, выходы и даже большой приток средств на восстановление и реконструкцию самого государства. Будут возвращены долги. Возможно, Россия напрямую будет возвращать какие-то долги. Очень много людей выйдут из тюрьмы, в страну вернутся белорусы, которые вынужденно выехали, но все-таки не считают себя эмигрантами и хотят жить на родине. Вот такие люди точно вернутся», – предрекла таролог.

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