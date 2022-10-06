ВСУ продвигаются на Харьковском и Херсонском направлениях: обновленная карта войны 1 6.10.2022, 16:27

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Украинские защитники продвинулись дальше в направлении Луганской области.

Украинские военные продолжают продвижение на Харьковском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, согласно данным карты, украинские защитники полностью деоккупировали Боровскую общину Харьковской области. Таким образом, ВСУ продвинулись дальше в направлении Сватового (Луганская область).

Кроме того, украинские бойцы вошли в село Дудчаны в Херсонской области.

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