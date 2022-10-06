Над Шойгу и Герасимовым таки нависла тень отставки 6 Александр Кочетков

6.10.2022, 19:22

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Умеет недоимперия озадачивать!

Я-то своим косным аналитическим умишком полагал, что Путин проведет смену своего военного руководства в апреле, сразу драпа россиянцев из-под Киева и других украинских городов. И сделает это решительно и беспощадно, в стиле Сталина, под которого он косит.

Но нет, Шойгу с Герасимовым продолжали втирать фюрерку и остальной недоимперии про «все идет по плану». А те с удовольствием потребляли это фуфло.

И вот — началось. Скорее всего. Возможно.

Над Шойгу и Герасимовым таки нависла тень отставки. Но оказалось, что Путин чувствует себя настолько ослабленными политически и физически, что вынужден запускать целую пропагандистскую кампанию, чтобы сдвинуть вросших в кресла оленевода и гибридника. Привлекать Кадырова с Пригожиным, обещая им всякие плюшки — административные и бюджетные. Спускать с поводка телевизионных шавок...

Пишу об этом потому, что подобные хороводы вокруг пустяшного отстранения несправившихся — это очевидная слабость россиянской власти. И слабость эта порождает изрядное брожение под касками тех, кто еще надеется на победу недоимперии. И ослабляет военную мощь агрессора не хуже массового залпа хаймарсами.

Потому что без веры в победу победы не бывает.

Неладно что-то в этом королевстве… И это радует.

Кстати, никаких репрессий против Шойгу с Герасимовым не предвидится. Им фюрерок еще и ордена выпишет — «За личную преданность».

На днях мы с хорошим товарищем заговорили о распаде недоимперии. Он тоже в него верит, но считает, что это настолько нескоро, что мы не доживем. А я отвечаю, что точно также печалился, что не доживу до распада СССР. А оно вон оно как!

Александр Кочетков, «Обозреватель»

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