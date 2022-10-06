Хунта испугалась победы холодильника над телевизором 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

6.10.2022, 19:25

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Денег у режима не хватает даже не силовиков.

В продолжение поста о том, что бизнес с иностранным капиталом поставлен на прослушку, хунта наносит очередной удар по здравому смыслу в виде базовых рыночных понятий.

Сегодня во дворце заметили, что в стране стабильности стабильно только одно - рост цен. Инфляция перешла к двузначным цифрам и не собирается останавливаться, а это подрывает и без того зыбкий фундамент народной покорности. Все же хунта боится, что холодильник победит телевизор – даже совмещенный с автозаком.

Деньги есть только на силовиков, да и то уже, судя по оговоркам, не хватает: квартиры не получают, денежное довольствие небольшое. Поэтому мастер «элегантных» решений в очередной раз приказал ценам стоять, посредников уничтожить, торговые сети взять на контроль – короче, всех посадить.

Наш квартет рекомендует наведаться тогда в первую очередь к своим кошелькам от «Сохры» до «Лукашенковского спортивного клуба», без посредничества которых на внешних рынках не продается ни промышленных, ни во многом нефтехимическая продукция.

Это означает только одно: даже на бумаге сложно показывать, что санкции не работают или даже закаливают хунту. На кризис управления, недостаток компетенций, уничтожение кадров, бесконечную бюрократическую чехарду с отчетностью, засилье силовиков и гражданских контролеров в виде ордынских профсоюзов наложилась объективная реальность.

Лучше не станет. И на сей раз по чудом уцелевшему бизнесу пройдутся катком экономических репрессий и финансовым пылесосом в пользу хунты, а также умирающих под ее руководством госпредприятий. Экономика продолжает двигаться в сторону военного коммунизма и продразверстки.

Что дальше? Рекомендуем посмотреть на Россию. Там намного более грамотные управленцы-рыночники также покорно двигаются в сторону построения экономики мобилизационного толка, где все «для фронта», и сверху можно навязывать контракты и контрактную цену любому, кто даже не хочет работать на войну.

А ведь там будет только хуже - сегодня ЕС опубликовал новый санкционный пакет. Уже не так медленно, но все так же верно путинский режим исключается не только из системы международной торговли, но отрезается от айти-индустрии. Следом следует и прицепной вагон с хунтой.

Траектория движения не изменится до капитуляции в войне против Украины. И юбилей в формате неформального саммита глав государств СНГ, который состоится завтра, уже подпорчен. Подарки начали вручать заранее. Завтра ожидается праздничный салют и такое же праздничное стремительное отрицательное наступление.

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