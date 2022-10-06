США могут снова высвободить нефть из резервов 2 6.10.2022, 23:26

Таким образом Вашингтон может ответить на сокращение добычи ОПЕК+.

Соединенные Штаты не исключают никаких мер из возможных в ответ на решение стран-экспортеров нефти о сокращении добычи, в частности рассматриваются новые высвобождения нефти из резервов США.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Белый дом заявил, что рассматривает возможные меры реагирования на сокращение поставок нефти от стран ОПЕК+, в частности - новые высвобождения из Стратегического нефтяного резерва США для сдерживания цен на энергоносители.

В среду ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Это - самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. В пресс-релизе было уточнено, что сокращение на 2 млн б/с будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнения в сентябре, снижение будет менее 1 млн б/с (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/с).

Брайан Диз, директор Национального экономического совета при Белом доме, назвал решение ОПЕК+ сократить добычу «ненужным и неоправданным» и заявил, что США рассматривают возможность дальнейшей продажи из своих стратегических запасов, которые уже сократились более чем на 200 млн баррелей в прошлом году.

Он также не исключил введения запрета или ограничения экспорта бензина и других нефтепродуктов, когда журналисты спросили, рассматривается ли такая идея. «Президент дал нам указание, и оно остается неизменным - не исключать ни одно решение», - сказал Диз.

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