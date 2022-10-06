Фейгин: Путин боится, что ни один бункер его не спасет 1 6.10.2022, 23:44

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Марк Фейгин

Фото: AP

США в частном порядке передали информацию о том, что РФ ждут катастрофические последствия.

Путин боится, что его не спасет бункер. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин, отвечая на вопрос об оружии.

Бацман спросила, что значит то, что недавно в китайской прессе опубликовали статью о том, что Китай имеет оружие, которое может пробивать бункеры на глубине 2,5 тыс. м, отметив, что у Путина бункер – 300–350 м.

Фейгин добавил, что в США давно есть такое вооружение.

«Они эквивалентны по удару и мощности килотонным бомбам ядерным, но они не ядерный несут заряд. То есть они природу имеют не ядерную. Там совершенно другая используется технология. Имеют ли такие бомбы в Китае? Я не исключаю. Думаю, что наверняка Китай очень стремится подражать в этом смысле. И, наверное, если мы контекстом этого видим опасения Путина, что ни один бункер его не спасет, – так он этого боится, действительно. Он действительно этого опасается», – сказал он.

По его мнению, «удар по бункеру» возможен в контексте «большой войны». Он отметил, что советник национальной безопасности США Джейк Салливан заявил: «США в частном порядке передали информацию о том, что РФ ждут катастрофические последствия». В то же время, по его мнению, на опережение западные страны действовать не будут.

«Это предполагает в том числе и бункеры, и бомбы, и все остальное. И я думаю, что в Кремле это так или иначе услышали. Понимаете? Можно ли сделать это на опережение? Как всякие западные люди с рефлексией и рациональным началом, они все время опасаются взятия ответственности – волевым образом даже – за подобные действия. Боятся. Они хотят морального оправдания для себя: «Ну вот же применил он эти виды вооружений. Ну что делать? И мы ответили». А вот стать первыми... Они уже так делали и, по-моему, этого избегают», – добавил Фейгин.

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