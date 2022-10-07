ВСУ накрыли огнем российские средства ПВО и переправу 7.10.2022, 19:21

6,334

Также были сбиты два вертолета.

В течение пятницы, 7 октября, украинские бойцы нанесли новые удары по позициям и объектам российских войск на территории нашего государства. За последние дни оккупанты потеряли еще больше техники и личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, в Генштабе подтвердили, что в результате ударов ВСУ были ликвидированы солдаты и военная техника врага, включая средства противовоздушной обороны, в районе Каховки Херсонской области.

Кроме этого, 5 октября от огня наших бойцов армия РФ потеряла до десяти своих военных погибшими и около 20 ранеными недалеко от села Борозенское на Херсонщине.

В пятницу же украинская авиация поразила еще восемь мест концентрации оружия и боевой техники противника, а также три его зенитных ракетных комплекса.

Наши ракетные войска и артиллерия ударили по одному району скопления живой силы, вооружения и техники захватчиков, их понтонной переправе и комплексу радиоэлектронной борьбы.

Более того, силы ПВО Украины уничтожили два беспилотника и два вертолета россиян.

Воинами Сил обороны были отражены очередные атаки российских войск в районах Выемки, Бахмутского, Красной Горы, Бахмута, Майорска, Андреевки, Первомайского, Веселого, Каменки, Победы, Невельского, Новомихайловки и Терновых Подов.

Однако, вражеская армия тем временем продолжила обстрелы украинских населенных пунктов. Были зафиксированы два российских ракетных удара и пять авиационных, а также более десяти атак из реактивных систем залпового огня.

В результате ударов оккупантов пострадала инфраструктура и мирное население более десяти наших населенных пунктов. Речь идет, в частности, о Запорожье, Николаеве, Редкодубе, Гуляйпольском, Новоандреевке и Славгороде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».