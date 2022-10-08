Игры престолов по-белорусски: История Павла Сапеги 8.10.2022, 15:23

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Белорусская история – отличный сюжет для масштабного сериала.

Вспоминая нашу историю и тех персонажей, которые изрядно в ней наследили, мы всякий раз подчеркиваем одну очень важную, с моей точки зрения, мысль: все они были далеко не ангелами во плоти. Каждому приходилось действовать жестко, порой на грани злодейства, отстаивая те или иные убеждения. Почти все они в чем-то заблуждались. В чем-то история подтверждала правильность их действий уже по ходу либо столетия спустя. Объединяет их всех одно — неординарность мышления, умение встать на лидирующие позиции, выделиться из толпы и повести за собой массы. Этим они, безусловно, заслуживают нашего внимания, пишет сайт istpravda.ru.

XVII век - крайне тяжелый и трагичный период в истории ВКЛ, который с подачи польского романиста Генрика Сенкевича стали называть «кровавым потопом». За неполных два десятилетия (с 1648 по 1667 год), когда по нашей земле прокатились сперва казацкое восстание Богдана Хмельницкого, а затем русско-польская война, население Беларуси сократилось почти наполовину.

Жертвами боевых действий, агрессии москвитян и шведов, стали около полутора миллионов человек. Это было страшное время, которое не помешало, однако, еще более чем на столетие сохранить независимость ВКЛ. При этом уже тогда стали четко прорисовываться контуры будущего распада государства: религиозный раскол, стратегические просчеты верховной власти, столкновения между крупными магнатскими группировками, часть из которых тяготела к крепнущему восточному соседу, часть – к западным союзникам по Люблинской унии.

Одним из наиболее ярких примеров ожесточенной внутренней борьбы, сопряженной с мощной внешней агрессией, стал междоусобный клинч Радзивиллов и Сапегов, наметившийся еще в конце относительно спокойного, «золотого» XVI века...

Строптивый князь

В наших краях живым символом этой борьбы стал Павел Ян Сапега. Родился он приблизительно в 1610 году и был младшим, четвертым сыном в семье Яна Сапеги и Софии Вейгер. Крестным отцом мальчика стал небезызвестный владелец Ружанского замка Казимир Лев Сапега. Как и многие представители знатных белорусских семейств, Павел получил блестящее европейское образование и в 1631 году возвратился на родину после окончания обучения в иезуитской коллегии в Брунсбурге (Германия).

В следующем, 1632 году Павел Сапега участвовал в Смоленской войне, где командовал конной хоругвью. В дальнейшем он постепенно продвигался по служебной лестнице. В 1638 году был назначен на должность командующего обозом войска Великого княжества Литовского, а спустя десять лет, после смерти Витебского воеводы Кристофа Кишки, занял его место.

Аккурат в это время начинаются известные события: войска Богдана Хмельницкого захватывают южную часть ВКЛ (в том числе Пинск, Давид-Городок). Однако их теснят хоругви гетмана Януша Радзивилла. На помощь украинским казакам приходит московский царь Алексей Михайлович. Заключив соглашение с Богданом Хмельницким о присоединении Украины к России, он начинает войну против Речи Посполитой, мотивировав ее необходимостью прийти на помощь православным братьям по вере, боровшимся за свои права. Царские войска довольно быстро захватывают большую часть Беларуси, осаждают Вильно.

В самом начале войны Павел Сапега находился в Бресте и собирал войска, не жалея на них свое фамильное серебро и золото. В войну он вступил в 1655 году, когда смог отбросить от города 18-тысячную московскую армию под командованием воеводы Урусова. К тому моменту войско Павла Сапеги составляло около 6 тысяч человек.

Все это время, пока он набирал войска и когда разбил московскую армию под Брестом, к нему постоянно присылали послов шведский король и московский царь с предложениями перейти на их сторону, но Сапега молчал, лишь обещал подумать. И даже когда король Ян Казимир позвал его к себе в Варшаву, он остался в Бресте, заняв выжидательную позицию.

В 1656 году умирает Казимир Лев Сапега. Сыновей он и его жена Теодора Тарновская (1625-1652) не оставили. По их желанию Ружанский дворец перешел к крестнику. Вместе с главной резиденцией Сапегов Павел Ян получил право на неформальное лидерство в роде. Своими главными личными врагами он считал Радзивиллов и делал все возможное, чтобы уничтожить их влияние в ВКЛ.

Во время войны Павел собрал на Ружанщине большие силы, нанял на собственные деньги солдат и начал грабить радзивилловские владения. На все призывы короля Яна Казимира прекратить грабеж ответил молчанием. Неудивительно, что король отвернулся от него и не стал защищать от нашествия московитов. Которое тем временем набирало обороты. Вскоре почти все владения Сапегов в восточной части ВКЛ оказались заняты русскими войсками.

В надежде на «папу» Карла

Тем временем еще одна беда выпала на долю Речи Посполитой. Войну ей объявила Швеция. Воспользовавшись слабостью власти и внутренними распрями, шведский король Карл X cо своими войсками смог захватить почти всю Польшу и Жемайтию. Он предложил московскому царю заключить союз и поделить Речь Посполитую, но царь отказался от предложения шведов, так как посчитал предложенный вариант не соответствующим интересам Москвы, тем более что она контролировала большую часть земель ВКЛ, а сам Алексей Михайлович по виленскому соглашению с Яном Казимиром получал права на варшавский трон.

Чтобы отвоевать свои владения и восстановить самостоятельность ВКЛ, Павел Ян обратился за поддержкой к шведскому королю Карлу Х Густаву и перешел на его сторону. Современники даже утверждали, что князь мечтал о короне ВКЛ. Ян Казимир решил улестить магната-своевольника и вернуть его поддержку. В 1656 году он дал Сапеге должность великого гетмана и воеводы виленского.

Но и этот шаг короля не остановил междоусобных войн и не содействовал победе в войне с Московским государством. В такой ситуации Януш Радзивилл попробовал хоть как-то сохранить свою власть и государственность Великого княжества. Он заключил со шведами договор об унии ВКЛ со Шведским королевством, признававший Карла X великим князем литовским. Часть шляхты выступала на стороне московского царя Алексея Михайловича, другая часть продолжала борьбу со шведами и с Москвой.

В 1657 году между Швецией, казацкой Украиной, Трансильванией и Пруссией был подписан договор о разделе Речи Посполитой. Начались военные действия, в ходе которых шведы (под командованием нового короля Карла Густава) вместе с трансильванцами (коими руководил князь Ракоци) захватили Берестье. Город и замок в то время были хорошо укреплены. Есть версия, что их сдал немецкий гарнизон, который призван был защищать Берестье.

Но далее события развивались по еще более запутанному сценарию. После того, как князь Ракоци разругался с казаками, а шведы вынуждены были покинуть Берестье, чтобы противостоять объявившей им войну Дании, Павел Ян Сапега с 8-тысячным войском имел прекрасную возможность освободить город от оккупантов, но не воспользовался ею.

Почему? Это до сих пор остается загадкой. Возможно, он втайне надеялся, что шведы еще вернутся, и связывал с Карлом Густавом (а не со слабеющим Яном Казимиром) надежды на сохранение независимости ВКЛ? Впрочем, это только одна из версий... Берестье же вскоре было освобождено.

«Посполитое рушение»

Только когда поддерживать шведов стало совсем бесперспективно, Павел Ян вернулся к королю Речи Посполитой. Его надежды на занятие престола ВКЛ не оправдались. И гетман Сапега (чей авторитет резко возрос после внезапной и довольно странной, как считают историки, смерти Януша Радзивилла) двинулся со своими войсками на захваченную шведами Варшаву.

Осада столицы длилась месяц, пока не подошли силы Яна Казимира. После взятия города Сапеге пришлось защищать его от прибывших войск во главе с Карлом Густавом. Во время одной из шведских атак Сапега упал с коня и сломал ногу. Но, залечив травму, вскоре вернулся в Великое княжество.

В марте 1658 года с новой силой возобновились военные действия между РП и Московским государством. Царские воеводы огнем и мечом опустошали ВКЛ, причем не только восточную часть, но и западную. Испытал на себе «царскую милость» и Каменец, находившийся во владении Сапегов.

По свидетельству очевидцев, «весь замок был сожжен, церковь Божия Рождества и костел Святого Духа тоже. Ратуша превращена в пепел со всеми делами и книгами, дома почти все пущены дымом. Прихватив имущество, кур и гусей, царские воины поубивали жителей, которые входили в городскую раду, иных забрали в плен». Павел Сапега, ставший к тому времени неоспоримым лидером шляхты ВКЛ, провел съезд литвинских представителей, объявил «посполитое рушение» и начал собирать войска в Бресте и в Пинске. Ему удалось поставить под ружье около 20 тысяч человек.

В начале весны 1659 года его войска освободили Каменец, Пружаны, Гродно и продолжали воевать против московского царя. В следующем, 1660 году 28 июня Сапега разбивает вдвое превосходящую по численности армию царского воеводы Хованского. В этой битве московские войска понесли значительные потери, а для Великого Княжества Литовского она стала одной из крупных и важных побед с начала войны. После разгрома Хованского Павел Ян командовал войсками до 1663 года, пока болезнь не вынудила его оставить армию и отправиться на лечение. Спустя два года, которые князь и великий гетман провел в своей ружанской резиденции, он умер. Случилось это 30 декабря 1665-го, всего за два года до окончания кровопролитной тринадцатилетней войны.

Еще при жизни князь приобрел у магнатов Воинов небольшой городок Высокое, которому суждено было вскоре стать очередной жемчужиной сапеговских владений. Здесь, на холме, где, по преданию, ступала нога великого князя Гедимина, Павел задумал построить замок, вместо разрушенного каменецкого.

Эти планы уже после смерти гетмана смог блестяще осуществить его старший сын Бенедикт... Ружанский дворец сослужил добрую службу, став настоящим «ковчегом» во время «потопа». В 1655 году, когда войска русского царя приблизились к Вильно, в Ружаны из Виленского кафедрального собора перевезли на хранение мощи святого Казимира – небесного покровителя Великого Княжества Литовского.

Они находились там до конца войны и были, таким образом, спасены. В честь этого события во дворце установили мраморную плиту с надписью на латыни: ”Divo Casimiro sacrum”. А Павел Сапега незадолго до смерти распорядился отдать на переплавку бронзовые пушки из ружанского замка для колоколов костела Св. Казимира в Вильно.

P. S. Война, завершившаяся в 1667 году Андрусовским перемирием, нанесла удар по Великому Княжеству, от которого оно так и не смогло до конца оправиться. Страна лишилась более полутора миллионов душ. Были разграблены и пришли в запустение сотни городов и местечек.

Отрекся от престола Ян Казимир. Но уроки истории наши предки редко когда извлекали. К сожалению, после «кровавого потопа» шляхта и магнаты продолжали враждовать между собой, обрекая некогда могучее государство на еще большие ослабление и упадок. Угроза разделов, нависшая с востока и запада, никуда не исчезла, а лишь взяла отсрочку на сто с лишним лет...