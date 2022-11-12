В России при загадочных обстоятельствах умер сын «массажиста Путина» 3 12.11.2022, 13:19

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Константина Голощапов

Накануне прошли обыски в квартире его отца.

29-летний Дмитрий Голощапов, сын петербургского бизнесмена Константина Голощапова, которого СМИ называют «массажистом» Владимира Путина, умер через три дня после обысков у своего отца, которые прошли 22 июня. О смерти стало известно публично 11 ноября, на могилу обратили внимание издания «Ротонда» и «Фонтанка».

11 ноября в Санкт-Петербурге прощались с бывшим полпредом Виктором Черкесовым, на церемонии прощания выступали заместитель полномочного представителя президента Любовь Совершаева и губернатор Александр Беглов. После участия в церемонии Беглов возложил цветы на могилу Дмитрия Голощапова, обратили внимание журналисты.

Летом 2022 года Константин Голощапов стал фигурантом уголовного дела о хищениях в петербургском «Водоканале», силовики пришли с обысками в его московскую квартиру. Их интересовали контракты петербургских «Ленэнерго» и «Водоканала» 2015-2018 годов, подрядчиком по которым выступала строительная компания «Нострум» — ей покровительствовал Голощапов. После прихода на пост Беглова с компанией больше не заключали контракты. По данным «Ротонды», сын Голощапова скончался через несколько дней после обысков, а похороны проходили в закрытом режиме. Тогда в них также принимали участие бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и нынешний глава города Александр Беглов.

В декабре 2021 года Роскомнадзор прислал редакции Znak.com уведомления с требованием удалить с сайта две заметки про расследования «МБХ медиа» — проекта Михаила Ходорковского. В одной из них говорилось про сооснователя Русского афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, который владеет коттеджным поселком Tahko Tours на горнолыжном курорте Тахко. Стоимость базы отдыха оценивается примерно в 13 млн евро, и она работает в убыток. Предпринимателя называют «массажистом президента РФ Владимира Путина» из-за того, что, по данным журналистов, Голощапов помог вылечить будущему главе государства спортивную травму еще во время его активных занятий дзюдо.

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