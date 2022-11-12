«Пропустили со скрипом»: Как белорусы пересекают границу с Литвой по польской визе 12.11.2022, 16:05

1,612

Литва усилила контроль за въездом иностранцев.

Литовские пограничники говорят, что усилили контроль за въездом иностранцев: они будут проверять документы, подтверждающие цель визита. В первую очередь это коснулось обладателей польских рабочих виз: у них литовцы стали требовать трудовые контракты. Но возможно, ужесточение касается и других виз, а может, и на других границах ЕС? Dev.by спросили читателей. Они прислали четыре истории, все — про литовскую границу.

Отметим, что национальная виза, или виза D, позволяет долгосрочно (весь период действия) находиться в стране, а также до 90 дней в полугодовой период в других странах шенгенской зоны. Имеет больше 20 целей выдачи. Самые популярные в Беларуси: рабочие (D5, D6), учебные (D9-D11), гуманитарная (D21), PBH (D23).

Не путать с краткосрочной (до 90 дней в полугодовой период) шенгенской визой С. Цель её выдачи чаще всего — туристическая.

В двух из них — беспроблемный въезд.

— В пятницу ноября 11 выезжала на автобусе из Беларуси в Литву с рабочей польской визой D. На границе никаких проблем не было, ничего дополнительно не спрашивали — только паспорт.

— Заезжали 11 ноября через Бенякони. Виза польская — РВН. Это был первый въезд, только паспорт, никаких вопросов не возникло. Я бы сказал больше, пограничники с нами были максимально любезны.

Ещё у одного белoруса, с гуманитарной визой, обошлось замечанием.

— Въезжал 9 ноября в Польшу через Литву. Виза D21. Сотрудник литовской погранслужбы высказал своё недовольство тем, что беларусы едут через них, настоятельно рекомендовал в следующий раз ехать через польскую границу.

А вот обладатель PBH испытал на границе неприятные минуты. Правда, было это ещё в октябре.

— 23 октября въезжал через Каменный лог в Польшу с женой и ребенком: виза PBH, машина под завязку набита вещами — переезд в чистом виде. Литовцы очень сильно интересовались, почему еду не через Польшу. Ответил правду: что на польской границе очередь на 8-10 часов, с ребенком стоять только нереально. Также пришлось предъявить приглашение на работу, чтобы подтвердить цель поездки. Таможенники его долго переводили с польского, также зачем-то уточняли, будет ли работать жена.

В итоге пропустили, но видно было, что со скрипом, минут 15 на нас потратили. Осталось ощущение, что если бы не полная машина вещей и не спящий ребенок, которые явно создавали образ переселяющейся семьи, то могли бы и развернуть без объяснений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».