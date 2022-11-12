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В «Минск-Мире» погиб 35-летний арматурщик

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  • 12.11.2022, 17:29
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В «Минск-Мире» погиб 35-летний арматурщик

На него с 17-го этажа сорвалась металлическая стойка.

Все случилось в субботу 12 ноября на стройке жилого комплекса «Минск-Мир». 35-летний арматурщик находился недалеко от жилого дома, когда на него упала металлическая стойка. Мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси.

— Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — говорится в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

По данному фату проводит проверку Октябрьский райотдел СК.

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