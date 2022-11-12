Валерия Черноморцева: Почетно сидеть там, где и Якуб Колас 12.11.2022, 18:22

Правозащитники поделились письмом политзаключенной из СИЗО.

Валерия Черноморцева — общественный деятель, исследовательница, экскурсовод. Ее задержали 18 октября после обыска в квартире. Валерию обвиняют в участии в акциях протеста в 2020 году (ст. 342 УК). На днях она прислала весточку из заключения, сообщает «Вясна».

«У меня все более-менее нормально, немного заболела, но держусь. В хорошей компании быт постепенно налаживается. Опыт неприятный, но очень интересный. Наверное, если все выдержу, по итогам не пожалею, что прошла этот путь, особенно учитывая мой предыдущий опыт сбора воспоминаний устной истории.

Здесь, в Пищаловском замке, в разные времена перебывали разные известные люди. Например, целых три года здесь провел Якуб Колас, чей юбилей как раз отмечаем сейчас. Ну и сейчас таких достаточно здесь. Так что почетно».

Поддержите Валерию денежными переводами, посылками, телеграммами и письмами солидарности: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Черноморцева Валерия Викторовна.

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