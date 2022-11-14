Твердо стоять за родную Беларусь: как начинался «Слуцкі збройны чын» 1 14.11.2022, 12:33

Сегодня — годовщина начала работы Съезда Случчины.

14 ноября 1920 года в Слуцке в доме Эдварда Войниловича начал работу Съезд Случчины. Это событие непосредственно предшествовало Слуцкого вооруженного восстания, пишет сайт radabnr.org.

В составе Съезда были 107 делегатов из окрестностей Слуцка. Правительство Белорусской Народной Республики назначило своим комиссаром в Слуцке Павла Жаврида.

Согласно Рижскому мирному договору территория Беларуси была разделена между Польшей и Советской Россией. Поздней осенью 1920 г. Случчина оказалась в переходном состоянии: Польша должна была передать регион под контроль большевиков. Местное население было не согласно с тем, что судьба Беларуси была решена без учета мнения самих белорусов. Позиция случчан была активно поддержана белорусскими организациями из других уголков страны.

На Съезде была избрана Рада Слуцка, в состав которой вошли Владимир Прокулевич (председатель), Василий Русак, Павел Жаврид и еще 15 человек. Ее задачами была организация гражданского управления в Слуцком районе, а также организация обороны края.

Съезд принял резолюцию, которая объявила власть Белорусского Народной Республики в Слуцке и окрестностях, и выразила протест против большевистской оккупации.

Через несколько дней была утверждена декларация Рада Слуцка, в которой она обязывалась «твердо стоять за независимость и свободу родной Беларуси и защищать интересы крестьянства от насилия со стороны чужеземных захватчиков».

Была объявлена мобилизация в милицию, по городкам и селам начали образовываться национальные комитеты в поддержку Рады Слуцка.

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