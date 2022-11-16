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Отвечавший за мобилизацию российский офицер застрелился пятью выстрелами из четырех пистолетов

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  • 16.11.2022, 19:10
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Отвечавший за мобилизацию российский офицер застрелился пятью выстрелами из четырех пистолетов
Вадим Бойко

Версию о «самоубийстве» подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Во Владивостоке замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковник Вадим Бойко обнаружен застреленным в собственном кабинете.

Местные СМИ сообщили, что офицер покончил с собой. Но Телеграм-канал «База» утверждает, что из кабинета Бойко, отвечавшего, помимо прочего, за работу с мобилизованными, утром 16 ноября были слышны пять выстрелов.

Газета «Дальневосточные ведомости» утверждает, что полковник «пустил себе пулю в висок». По словам редактора «Общественного телевидения Приморья» Владимира Ощенко, версию о самоубийстве ему подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота и другие источники.

Как сообщает «База» со ссылкой на не названных по именам сослуживцев Бойко, на теле погибшего обнаружены «многочисленные огнестрельные раны в грудь». Дежурный, как утверждается, прибежал в кабинет полковника, услышав стрельбу в здании. На месте он увидел тело Бойко. Возле него якобы были найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова. «Получается, полковник выстрелил себе в грудь пять раз», — пишет «База». Официального комментария правоохранительных органов нет.

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