Лукашисты задержали темнокожего минчанина и опубликовали его «покаянное» видео под песню «Убили негра» 17.11.2022, 10:33

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Вальтер Гома

Расизм в действии.

Неофициальный телеграм-канал ГУБОПиК в среду сообщил о задержании темнокожего минчанина в связи с участием в протестах. Его отправили на Окрестина. В своей публикации силовики в издевательском тоне подчеркивали расовую принадлежность мужчины.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», минчанина зовут Вальтер Гома. Судя по его соцсетям, он очень давно живет и работает в Беларуси, у него здесь жена и ребенок.

В «покаянном» видео парень, владеющий русским языком как родным, говорит, что в 2020 году участвовал в протестных маршах, «поддавшись на массовость», сбрасывал видео с маршей в телеграм-каналы. На его снимках с протестов, которые показал ГУБОПиК, не видно, чтобы он выходил на проезжую часть (обычно именно за это на протестовавших заводят уголовные дела).

По словам силовиков, Вальтер Гома сейчас отправлен отбывать административный арест, но после суток, «возможно, выйдет на свободу».

При этом силовики в своей публикации фактически глумятся над жителем Минска в связи с его расовой принадлежностью, которую они всячески подчеркивают.

«Данный персонаж с колоритной внешностью оказался неблагодарен своей новой Родине», — пишет ГУБОПиК.

«Покаянное» видео молодого человека силовики сопроводили мелодией из песни «Убили негра». А сам видеофайл, загруженный на канал, имеет издевательское название «BLM» — отсылка к американскому стихийному движению Black Live Matters и протестам против расизма.

Откровенный расизм в публикации ГУБОПиК подчеркнули и в соцсетях.

У Мінску за ўдзел у пратэстах затрыманы Вальтэр Гома — ГУБАЗіК апублікаваў «пакаяльнае відэа» з ім пад песню «Убили Негра»



Паводле іх, «дадзены персанаж з каларытнай знешнасцю аказаўся няўдзячны сваёй новай Радзіме і вырашыў выйсці на вулічныя маршы». pic.twitter.com/MvniYdYh1V — Viasna (@viasna96) November 16, 2022

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