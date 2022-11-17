Польский «Лидский квас» перестали производить 17.11.2022, 10:44

Где сейчас в Польше купить белорусские продукты?

Еще совсем недавно в польских магазинах можно было приобрести «Лидский квас», но сейчас он исчез. Сложно найти и «родные» зефирки или морепродукты, проще отыскать их зарубежные аналоги. Белорусские продукты попадаются в редких «интернациональных» магазинах, но и этим магазинам непросто покупать белорусское.

Белорусам, которые оказались за границей, не хватает не только близких людей и родных мест, но иногда и обычных белорусских продуктов. Мы спрашивали читателей – одни упомянули сало, кефир, сгущенку, колбасу, глазированные сырки, конфеты, другие говорили, что всему можно найти аналоги, пишет «Белсат».

Что делать тем, кому вкуснейшие польские pierogi будут хуже обычных белорусских пельменей просто потому, что они не «родные»?

Проще найти польские аналоги или попробовать украинское

Магазины с национальной символикой или с белорусскими книгами в Польше есть, также есть белорусские бары, проходят белорусские фестивали… Но белорусские продукты практически отсутствуют в обычных польских магазинах, а специализированных магазинов с белорусскими продуктами питания в Польше нет. Здесь вам не Армения, где есть такой магазин.

Белорусские продукты были модными в Украине до начала полномасштабной войны. Может, будут в украинских магазинах?

Нет. Мы поискали – не нашли. Есть похожие, нет белорусских. Например, есть литовские крабовые палочки или нидерландская сгущенка, которые выглядят как белорусские.

Глаз цепляется за зефир «Białoru..»., но он оказывается местным «бело-розовым». В крупном украинском магазине в Варшаве не нашлось белорусских продуктов.

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В небольшом в пригороде Варшавы – даже чем-то похожего на белорусские, но не украинские продукты.

Хочется длинных плоских чипсов, а поляки таких не делают? Купуйте українське – в Украине производят продукты, похожие на белорусские, которых не делают в Польше, и завозят их в украинские магазины.

Польский «Лидский квас» уже не лидский

До 2022 года польская компания KGH производила Lidski Kwas Chlebowy – копию «Лидского кваса». Теперь же компания делает квас с похожей этикеткой и идентичным составом, но он уже называется Słowiański. Но даже этот квас редко попадается в польских магазинах.

Связан ли ребрендинг с санкциями, неизвестно – на вопросы «Белсата» компания KGH не ответила. ОАО «Лидское пиво» и ее финский собственник Olvi не сообщали ни о сотрудничествес KGH, ни о претензиях к полякам за незаконное копирование «Лидского кваса».

Белорусские продукты в Варшаве можно искать в магазинах кухни разных народов

Несколько белорусских товаров можно найти в польских магазинах вроде «Кухни мира». Один из них – Nostalgia на улице Złota за «Золотыми тарасами», специализируется на товарах из постсоветских стран: Украины, России, Грузии, Азербайджана. Там же можно найти продукцию производства стран Евросоюза, похожую на ту, которая производится в постсоветских странах.

Там мы нашли настоящий белорусский квас – от «Крыніцы».

Там же есть и настоящие морепродукты «Санта-Бремор» (по слухам, в Варшаве можно найти и самого владельца «Санта-Бремор»).

Есть еще крепкий белорусский алкоголь, но на этом все: остальное не из Беларуси.

Владелица магазина Ирина Стройна оказалась зрительницей «Белсата». Она рассказала, что с поставками белорусских продуктов сейчас трудно: радуется, что удалось заказать белорусский зефир, который должен приехать в течение недели. белорусского «очень-очень» не хватает, сетует она: как видит конфеты «Коммунарки», сразу берет. Что купила «Санта-Бремор», это «чудо над Вислой», говорит Ирина.

Раньше в каталогах оптовых баз можно было отыскать больше. Покупать напрямую из Беларуси сейчас «практически нереально», хотя еще до мая поставки шли без проблем. Сейчас Ирина берет товары на немецких, чешских и нидерландских базах. Она объясняет, что трудности с поставками связаны с польскими правилами и сертификатами, и начались они еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Теоретически, в магазине Nostalgia можно попросить, чтобы привезли конкретный продукт. Но нужно будет проверять, смогут ли такой продукт доставить, и если смогут – ждать как минимум две недели.

«Ностальгия» вызывает конфликты

Ирина Стройна рассказывает, что она на рынке девятый год, за это время неоднократно сталкивалась с возмущением покупателей из одной страны товарами из другой.

«Магазин – это международная арена, – рассказывает она и приводит пример. – Азербайджанцы приходят и говорят: вы не пишете, что вода «Джермук» это армянская, сейчас мы заняли Джермук, это азербайджанская вода. И не ставьте армянский коньяк рядом с азербайджанским».

Джермук в сентябре обстреливали, но не захватили: тот конфликт закончился шатким перемирием, Азербайджан не аннексировал территории Армении.

Продолжается война в Украине и украинцы, рассказывает Ирина Стройна, возмущаются товарами, на которых видят русский язык, буквально «бросаются пельменями». Иногда требуют от продавщиц, чтобы они разговаривали по-украински. Бывало даже, что просили принимать платежи в гривнах, но польский магазин так не может. Было и такое, что украинцы возмущались сладостью украинской компании Roshen – по чисто политическим причинам, так как компанией владеет бывший президент Петр Порошенко.

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Вместе с тем, магазин имеет партнеров-украинцев, продолжает владелица Nostalgia. Да и некоторые украинцы, которые громко возмущались, продолжили ходить за покупками. Устраивали скандалы в магазине и польские радикальные националисты. Полиция уже привыкла приезжать в «Ностальгию».

Охотница за продуктами

Ирина Стройна – гражданка Польши и этническая полька, но родилась в российском Поволжье и переехала в Польшу более 30 лет назад. Она вспоминает, что в первый год, когда открыла магазин, еще не очень уверенно разговаривала по-русски.

В магазине сейчас работают две белоруски (одна – уже несколько лет, вторая недавно убежала от репрессий), раньше работали украинцы, была одна казашка. Некоторых сотрудников приходится отправлять на курсы польского языка перед тем, как пускать на кассу: раньше поляки ходили в магазин чаще украинцев или белорусов. Английский и русский языки также обязательными: в магазин заходят люди из самых разных стран.

Больше, чем межэтнические конфликты, Ирину волнуют проблемы бизнеса. Холодильники и морозильники требуют много электричества, а цены на коммунальные услуги растут. Летом Варшава пустеет, три месяца посетителей мало. Скоро и повышением налогов внезапно могут «придушить». Она резюмирует по-польски: «Generalnie nie jest kolorowo » – «в целом не оптимистично».

О продуктовых делах она рассказывает с азартом коллекционерки. Начинала с балтийских продуктов, а поляки больше балтийских конфет любили российские «Красный октябрь» и «Бабаевский», колбасу «Малышка» возили раньше из Беларуси, а сейчас ее делает Эстония, вот кукурузные палочки «Маша и медведь» купила в Германии, а они оказались польским производством… Было, что обидели финнов, предложив им рыбу из Нидерландов. Однажды мужу-поляку принесла «нормальную селедку» – он сказал, вкусная, попросил еще и залил уксусом («Что ж поделаешь, они так привыкли!»).

«С моральной стороной я справляюсь, не переживайте», – уверяет владелица Nostalgia и снова жалуется, что придется или поднимать цены, или закрываться.

Если бы не экономические проблемы, магазин приносил бы больше радости. Она объясняет: в магазин ходят известные польские артисты, в нем закупаются специалисты по кухне разных народов, в мини-кафе в магазине засиживаются польские врачи. Хвастается, что к ней ходят, так как только в ее магазине могут найти определенные продукты.

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