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Адвокат: Саакашвили отравили после ареста в Грузии

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  • 20.11.2022, 13:23
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Адвокат: Саакашвили отравили после ареста в Грузии
Михаил Саакашвили
Фото: Charter97.org

Точные результаты экспертизы опубликуют через два дня.

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о получении результатов экспертизы, подтверждающих, что его после ареста отравили.

По словам адвоката, это объясняет проблемы Саакашвили со здоровьем, передает «Новости-Грузия».

«Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили, иначе его болезни так не развивались бы», - заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть перечень обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария, таллия.

Адвокат добавил, что нужны также дополнительные исследования для установления времени, когда могло произойти отравление - или это было еще в тюрьме, или после перевода в клинику «Вивамед», где Саакашвили находится последние несколько месяцев.

Представители грузинской власти пока не комментировали это заявление. Ранее во власти Грузии неоднократно говорили в ответ на заявления об утверждении о тревожном состоянии здоровья Саакашвили, что оно не вызывает особого беспокойства и он в клинике получает всю необходимую помощь.

Сторонников экс-президента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу.

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