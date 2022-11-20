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Лучший футболист мира не сыграет на ЧМ-2022

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  • 20.11.2022, 14:27
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Лучший футболист мира не сыграет на ЧМ-2022

Форвард обратился к болельщикам.

Обладатель Золотого мяча-2022 нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы.

Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

Причиной стала травма квадрицепса левого бедра, которую Бензема получил на тренировке национальной команды. На восстановление форварду понадобится три недели.

После вердикта врачей Бензема обратился к болельщикам.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как я всегда делал. Поэтому разум подсказывает мне, что я должен уступить свое место кому-то другому, кто может помочь нашей команде провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши слова поддержки», — написал Бензема в Instagram

По информации СМИ, вместо травмированного Бензема в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 будет включен форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

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