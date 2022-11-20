Лучший футболист мира не сыграет на ЧМ-2022

Лучший футболист мира не сыграет на ЧМ-20222
- 20.11.2022, 14:27
- 3,558
Форвард обратился к болельщикам.
Обладатель Золотого мяча-2022 нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы.
Об этом сообщает Федерация футбола Франции.
Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022
Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8
Причиной стала травма квадрицепса левого бедра, которую Бензема получил на тренировке национальной команды. На восстановление форварду понадобится три недели.
После вердикта врачей Бензема обратился к болельщикам.
«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как я всегда делал. Поэтому разум подсказывает мне, что я должен уступить свое место кому-то другому, кто может помочь нашей команде провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши слова поддержки», — написал Бензема в Instagram
По информации СМИ, вместо травмированного Бензема в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 будет включен форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.