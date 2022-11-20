В Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью 20.11.2022, 19:17

7,044

В чем причина.

В Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Любешевского поселкового главы Владимира Сергийчука.

«Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины, а также из-за возможной опасности в связи с обустройством минно-взрывных заграждений запрещается приближаться к границе с республикой Беларусь ближе чем на 2 км», - написал он.

Сергийчук попросил граждан не приближаться к участкам, которые отмечены табличками и знаками с надписями «Мины», «Осторожно мины».

Он добавил, что запрет касается всех видов деятельности, отдыха и передвижения в приграничной зоне, кроме согласованных с украинскими бойцами видов работ. По его словам, такие ограничения будут действовать до окончания военного положения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».