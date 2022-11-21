Ученые обнаружили на юге Испании загадочные следы человеческого типа 21.11.2022, 12:12

Эксперты выясняют, кто на самом деле мог ходить по берегу 300 тысяч лет назад.

Два года назад на юге Испании обнаружили следы человеческого типа. Считалось, что их возраст 106 000 лет. Но на самом деле это не так. Теперь считают, что находка датируется возрастом триста тысяч лет, — пишет издание Haaretz (перевод - «Фокус»).

Палеонтолог Эдуардо Майорал вместе с коллегами пытался объяснить, кто оставил следы. Он отметил, что впервые их обнаружили в 2020 году. После ошибочных датировок провели исследование новых слоев из скал Акантиладо дель Аспирельо. Здесь нашли больше хорошо сохранившихся следов с помощью дронов.

В ходе анализа обнаружили, что они существуют сотни тысяч лет. В то время на территории Иберии гуляли гоминины по илистой долине в 25-30 километрах от побережья. Известно, что тогда климат становился холоднее. Ученые узнали, что по территории также ходили зубры и кабаны.

Но какой именно вид человека ходил по территории – не очень понятно. Это обусловлено сложностью анализа. Эволюции известно только 2 определения следов:

- Praehominipes laetoliensis – опирается на следы в возрасте 3,6 млн лет в Танзании. Считается, что их оставили австралопитеки;

- Hominipes modernus – опирается на основанные на следах Homo sapiens.

Австралопитеки были меньше по размеру и их путь нельзя было перепутать с современным видом человека. Но в категории сапиенсов есть широкий спектр разнообразных вариантов следов. Поэтому для определения часто используются другие доказательства: инструменты, кости, временный контекст.

Профессор отмечает, что пока известен лишь факт присутствия гомининов в Андалусии 300 000 лет назад. Но кто они? Теперь мы знаем, что гоминины ходили по Евразии еще более 2 миллионов лет назад. Это утверждение подтверждают орудия из Китая и кости из Грузии. Последние датируются 1,8 млн лет назад. Но генетической информации в них недостаточно. Поэтому определить, принадлежало ли это существо к нашей родовой линии – трудно. Некоторые ученые считают, что это был Homo erectus, а другие, что Homo umetna.

На территории Испании также обнаруживали очищенные кости в возрасте 1,4 млн лет. Это одна из древнейших окаменелостей Западной Европы. Ученые долгое время спорят, действительно ли это вид Homo antecessor. Профессор отмечает, что 300 тысяч лет назад здесь могли ходить не неандертальцы, а их предшественники. Это обусловлено тем, что «типичные» представители этого вида появились всего 230 тысяч лет назад. В периодах ранее ученые обычно говорят об сильно отличавшихся архаических неандертальцах.

К тому же эволюция подтипов этого вида не совсем ясна. Неандерталец имеет множество линий. И они вызывают вопросы из-за отсутствия окаменелостей и сложной цельной картины. Хотя гоминины неопределенных типов ходили по Евразии более миллионов лет до того, как кто-то вышел на берег, найденные следы из среднего плейстоцена именно в Испании довольно странны.

Учитывая всю эволюцию и предположения, скелетная летопись из периода среднего плейстоцена не имеет никаких данных. А новые отпечатки ног – первые из того периода. И они указывают на определенную линию вида человека, распространявшегося на юге Европы. Точно известно, что их сделал не Homo Sapiens.

В то же время профессоры, которые не участвовали в исследовании считают, что определить точный вид гоминина невозможно даже в современных условиях. Но то, что по этой местности ходили почти 300 000 лет назад – это факт.

Кроме того, таких следов нет больше нигде в мире.

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