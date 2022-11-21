Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией 2 21.11.2022, 17:36

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Иранские спортсмены поддержали протестующих.

В эти минуты сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Перед началом встречи иранские футболисты отказались петь гимн национальной команды. Вероятно, такой жест демонстрирует протест против политики государственного строя касательно прав человека, пишет ua-football.com.

Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба.

Ранее иранские баскетболистки сфотографировались без хиджабов в знак солидарности с протестующими.

Отметим, что Иранцы - пособник Российской Федерации в войне против Украины. Он поставляет россиянам дроны и ракеты.

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