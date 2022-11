Названы победители премии American Music Awards 2022 1 21.11.2022, 19:23

1,622

Триумфатором в этом году стала Тейлор Свифт.

В Лос-Анджелесе состоялось вручение музыкальной премии American Music Awards 2022. Как сообщается на сайте награды, в этом году триумфатором стала Тейлор Свифт, которая победила сразу в шести категориях.

Так, она была отмечена как лучший артист, лучшая поп-исполнительница и лучшая кантри-исполнительница, а также получила награду за пластинку Red, которая была признана лучшим поп-альбомом и лучшим кантри-альбомом, а также награждена за лучшее музыкальное видео.

Бейонсе, номинированная в шести категориях, получила две награды: лучшая R&B исполнительница и лучший R&B альбом. Элтон Джон получил свою первую награду с 1998 года, его наградили за коллаборацию года за песню, записанную с Дуа Липой.

Победители American Music Awards 2022

Артист года — Тейлор Свифт;

Лучший новый исполнитель — Дав Камерон;

Лучшая рэп, хип-хоп исполнительница — Ники Минаж;

Лучший рэп, хип-хоп исполнитель — Кендрик Ламар;

Лучшая кантри исполнительница — Тейлор Свифт;

Лучший кантри исполнитель — Морган Уоллен;

Лучший поп-рок исполнитель — Гарри Стайлс;

Лучшая поп-рок исполнительница — Тейлор Свифт;

Лучший афробит исполнитель — Wizkid;

Лучшая исполнительница в стиле соул, R&B — Бейонсе;

Лучший исполнитель в стиле соул, R&B — Крис Браун;

Лучший альтернативный исполнитель — Machine Gun Kelly;

Лучшая латиноамериканская исполнительница — Анитта;

Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny;

Лучший современный вдохновляющий исполнитель — For King & Country;

Лучший исполнитель танцевальной музыки — Murshmello;

Лучший дуэт, группа в стиле кантри — Dan + Shay;

Лучший дуэт, группа в стиле поп-рок — BTS;

Лучший К-поп артист — BTS;

Лучший альбом в стиле рэп, хип-хоп — Кендрик Ламар (Mr. Morale);

Лучший рок-альбом — Ghost (Impera);

Лучший альбом в стиле соул, R&B — Бейонсе (Renaissance);

Лучший кантри-альбом — Тейлор Свифт (Red);

Лучший поп, рок-альбом — Тейлор Свифт (Red);

Лучший латиноамериканский альбом — Un Verano Sin Ti (Bad bunny);

Лучшая рок-песня — Beggin (Maneskin);

Лучшая рэп, хип-хоп песня — Wait for you (Drake, Future, Tems);

Лучшая поп-песня — As it was (Гарри Стайлс);

Лучшая латинская песня — Dos Oruguitas (Себастьян Ятра);

Лучшая песня в стиле кантри — Wasted on you (Морган Уоллен);

Лучшая песня в стиле соул, R&B — Break my soul (Бейонсе);

Лучший саундтрек — Elvis;

Тур года — Coldplay;

Icon Award — Лайонел Ричи;

Лучшее музыкальное видео — All too well (Тейлор Свифт);

Коллаборация года — Дуа Липа и Элтон Джон (Cold Heart).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».