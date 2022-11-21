Названы победители премии American Music Awards 2022

Названы победители премии American Music Awards 20221
- 21.11.2022, 19:23
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Триумфатором в этом году стала Тейлор Свифт.
В Лос-Анджелесе состоялось вручение музыкальной премии American Music Awards 2022. Как сообщается на сайте награды, в этом году триумфатором стала Тейлор Свифт, которая победила сразу в шести категориях.
Так, она была отмечена как лучший артист, лучшая поп-исполнительница и лучшая кантри-исполнительница, а также получила награду за пластинку Red, которая была признана лучшим поп-альбомом и лучшим кантри-альбомом, а также награждена за лучшее музыкальное видео.
.@taylorswift13 is your Artist of the Year ❤️ #AMAs pic.twitter.com/Z8f2FVOv7Q— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022
Бейонсе, номинированная в шести категориях, получила две награды: лучшая R&B исполнительница и лучший R&B альбом. Элтон Джон получил свою первую награду с 1998 года, его наградили за коллаборацию года за песню, записанную с Дуа Липой.
Победители American Music Awards 2022
Артист года — Тейлор Свифт;
Лучший новый исполнитель — Дав Камерон;
Лучшая рэп, хип-хоп исполнительница — Ники Минаж;
Лучший рэп, хип-хоп исполнитель — Кендрик Ламар;
Лучшая кантри исполнительница — Тейлор Свифт;
Лучший кантри исполнитель — Морган Уоллен;
Лучший поп-рок исполнитель — Гарри Стайлс;
Лучшая поп-рок исполнительница — Тейлор Свифт;
Лучший афробит исполнитель — Wizkid;
Лучшая исполнительница в стиле соул, R&B — Бейонсе;
Лучший исполнитель в стиле соул, R&B — Крис Браун;
Лучший альтернативный исполнитель — Machine Gun Kelly;
Лучшая латиноамериканская исполнительница — Анитта;
Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny;
Лучший современный вдохновляющий исполнитель — For King & Country;
Лучший исполнитель танцевальной музыки — Murshmello;
Лучший дуэт, группа в стиле кантри — Dan + Shay;
Лучший дуэт, группа в стиле поп-рок — BTS;
Лучший К-поп артист — BTS;
Лучший альбом в стиле рэп, хип-хоп — Кендрик Ламар (Mr. Morale);
Лучший рок-альбом — Ghost (Impera);
Лучший альбом в стиле соул, R&B — Бейонсе (Renaissance);
Лучший кантри-альбом — Тейлор Свифт (Red);
Лучший поп, рок-альбом — Тейлор Свифт (Red);
Лучший латиноамериканский альбом — Un Verano Sin Ti (Bad bunny);
Лучшая рок-песня — Beggin (Maneskin);
Лучшая рэп, хип-хоп песня — Wait for you (Drake, Future, Tems);
Лучшая поп-песня — As it was (Гарри Стайлс);
Лучшая латинская песня — Dos Oruguitas (Себастьян Ятра);
Лучшая песня в стиле кантри — Wasted on you (Морган Уоллен);
Лучшая песня в стиле соул, R&B — Break my soul (Бейонсе);
Лучший саундтрек — Elvis;
Тур года — Coldplay;
Icon Award — Лайонел Ричи;
Лучшее музыкальное видео — All too well (Тейлор Свифт);
Коллаборация года — Дуа Липа и Элтон Джон (Cold Heart).