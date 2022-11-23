Артдуэль на Херсонщине: ВСУ разгромили огневую позицию оккупантов 23.11.2022, 8:41

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Видео боя в Любимовке на левом берегу Днепра.

В Херсонской области – неспокойно, особенно в населенных пунктах у реки – как уже освобожденных, так и еще оккупированных. Российские военные продолжают обстреливать правобережье Днепра из всевозможных видов оружия, располагая технику прямо посреди городов и поселков на левой стороне водоема. В ответ ВСУ наносят прицельные удары по огневым позициям противника.

Об этом 22 ноября сообщил канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны Юга и публикующий достоверную инсайдерскую информацию с передовой. В частности, он показал кадры точной отработки по огневой точке россиян в Любимовке Каховского района.

Отметим, Любимовка расположена на левом берегу Днепра, в 10-12 км от Берислава и в 15-17 км от Казацкого и Веселого – деоккупированных населенных пунктов на правобережье Херсонщины, которые наиболее страдают от вражеских обстрелов.

В целом, по информации автора канала, сложной остается ситуация и в других прибрежных городах и селах юга. Так, в Олешках численность оккупационных войск визуально несколько уменьшилась, но полным ходом процветает мародерство. С территории Голой Пристани продолжаются удары в сторону Херсона и Белозерского района.

Впрочем, как отмечают в ОК «Юг», пока регулярные части российской армии перегруппируются на левом берегу Днепра, их снайперы – уже под прицелом ВСУ. В частности, 28-я ОМБр активно участвует в контрснайперной борьбе и «подстреливает» врагов.

«Между обнаружением и уничтожением цели у артиллеристов 28-й ОМБр проходят считанные минуты. Получив координаты, рыцарский экипаж выезжает на охоту и со снайперской точностью уничтожает противника», – сообщают в командовании.

Свои «приветы» российским военным на юге Херсона регулярно передают и партизаны. По данным херсонского журналиста Константина Рыженко, работа местных сил сопротивления на левобережье ведется очень мощно и активно.

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