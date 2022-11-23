Топ-7 необычных туров по Беларуси 23.11.2022, 19:36

Сафари, охота за привидениями, пивная и сырная дегустации.

Если Мир, Несвиж, Новогрудок и Лида уже были в вашем списке маршрутов по Беларуси, а хочется чего-то необычного, этот топ для вас. Он для тех, кто любит путешествие «с изюминкой», пишет КП.

1. Через Крево и Гольшаны на сырную и пивную дегустации

Эта экскурсия всего на один день с выездом и возвращением в Минск. Прелесть ее в том, что можно одновременно прикоснуться к старинным легендам, где найдется место даже привидениям, и в то же время вы можете почувствовать себя сырным и пивным сомелье.

На дегустации предлагают попробовать 6 видов сыров, которые производятся в Беларуси. К сырам будут подаваться различные джемы, гриссини (хлебные палочки), вода, чай и кофе. После дегустации можно приобрести любой сыр на сыроварне.

В Гольшанах для туристов приготовлен сытный обед, затем прогулка к Гольшанскому замку.

И далее через Боруны финальной точкой маршрута будет белорусская пивоварня «Robim Good Brewery» в 30 км от Минска в агрогородке Юзуфово. Можно будет познакомиться с каждым этапом процесса варки пива, а затем попробовать специальный дегустационный сет из 5 разных сортов пива «Robim Good Brewery». Как и в случае с сыром, пиво можно будет приобрести домой.

Цена вопроса: 115 рублей. До 2023 года запланировано 5 поездок.

2. Дорогами раковских контрабандистов

Многие знают из курса школьной истории, что как раз в районе Ракова проходила граница между СССР и Польшей в 30-е годы прошлого столетия. Благодаря своему месторасположению, Раков того времени просто кишел разного рода сомнительными персонажами, в том числе контрабандистами.

В общем, благодатная тема, которую не грех использовать для необычной экскурсии. И турагентство этим воспользовалось. Требуется взять с собой 1 фото на документ «для прохождения границы» или деньги «для уплаты штрафа» - организаторы обещают полное погружение в эпоху.

Напомним, что от Минска до Ракова совсем близко - 45 км или примерно 50 минут езды на автобусе.

Стоимость программы: взрослые - 60 руб., дети (7-14 лет) - 50 руб.

3. Карьер завода «Гранит»

Все знают, что в Беларуси нет гор. Но можно почувствовать себя в горах под Микашевичами в Лунинецком районе Брестской области. Просто эти горы находятся под землей. В промышленном карьере почти полвека добывают гранит, за это время его глубина достигла 135 метров, он разросся до 2 км в ширину и 3 км в длину. Когда стоишь на краю, 65-тонные БелАЗы, работающие на его дне, кажутся игрушечными. Зрелище действительно завораживает из-за совершенно нетипичного для Беларуси ландшафта. Кстати, здесь снимали сериал «Майор Ветров», в котором карьер изображал скалы Чечни. Так что сравнение с горами вполне оправданно.

В 2050 году карьер планируют закрыть и, возможно, со временем это будет одно из самых глубоких озер Беларуси. Напомним, сейчас самое глубокое озеро Беларуси - Долгое, его глубина превышает 53 м.

Карьер «Гранит» находится в 48 километрах от Лунинца, а от Минска в 198 км. Посещение музея предприятия для взрослых 4 руб. (8 с экскурсоводом), детей от 7 до 16 лет - 2 руб. (6 руб. с экскурсоводом). Знакомство с ландшафтом гранитного карьера «Микашевичи» для взрослых 15 руб., для детей от 7 до 16 лет - 10 рублей.

4. Болото Ельня

Благодаря туристической тропе Ельня стала одним из самых популярных болот в Беларуси. Стоит добавить, что оно и одно из крупнейших и древнейших верховых болот в Европе: его площадь 25 300 гектаров, ему 9000 лет, оно достигает 9 метров глубины. По сути Ельня объединяет 118 озер, на которых можно встретить 98 видов птиц.

Говорят, что лучшее время для его посещения с мая по октябрь. Но в любое время года болото выглядит завораживающе. Маршрут начинается от границы заказника «Ельня» и включает в себя подход к тропе длиной 900 м и деревянному настилу длиной 1532 метра.

Стоимость экскурсии для взрослого 99 руб., для детей - 89 руб.

5.Бар-хоппинг по Минску

Допустим, вы давно хотели побывать в разных злачных заведениях Минска, но все не могли подобрать компанию, чтобы это было весело. В таком случае этот необычный тур по барам столицы, который проходит в формате квеста, просто находка. Участники побывают в четырех барах Минска (в каждом приготовят приветственный шот) и попытаются стать королем вечеринки.

Максимальное число участников - 20 человек, то есть скучно точно не будет. Но придется выполнять задания из буклета с картой. Причем задания составлены так, чтобы участники квеста познакомились друг с другом, а также узнали секреты барменов, смогли потанцевать и повеселиться. Это путешествие запланировано на 3,5 часа

Стоит бар-хоппинг 72 рубля с человека.

6. Охотники за привидениями в усадьбе Бенюны

В Беларуси хватает мест, с которыми связаны легенды о привидениях. Самые известные из них - Лошицкая усадьба в Минске, Несвиж и Гольшаны. Но оказалось, что привидения живут и в усадьбе Бенюны недалеко от Минска, куда хозяева радушно приглашают туристов. Сначала гостей приглашают в белорусскую корчму, где им предлагают попробовать карпа, крупник и крамбамбулю. После этого начинается квест - гости, вооружившись свечками, отправляются в верхние этажи усадьбы на поиски разбушевавшейся ведьмы. Попутно гид расскажет о главных «страшилках» из белорусской мифологии и конкретно о том, что происходило в стенах этой усадьбы. Секреты не будем раскрывать - хозяева усадьбы точно знают толк в острых ощущениях.

Ну а когда вся нечистая сила будет обезврежена, можно продолжить застолье до самого утра. Экскурсия проводится ночью.

Цена на этот необычный тур с приключениями договорная.

7. Сафари в нацпарке «Припятский»

Если вы грезили о сафари в Африке, когда можно наблюдать диких зверей в их естественной среде обитания, вам наверняка понравится путешествие по заказнику «Припятский». Парк занимает территорию 4,8 тысячи гектаров. Здесь живут 1,5 тысячи диких кабанов, 60 ланей, 20 лосей, зубры, бобры, лисы, косули, зайцы, а также занесенные в Красную книгу орлан-белохвост, черный аист, белая цапля и многие другие виды птиц.

Вы садитесь на паровозик, который тянет трактор «Беларусь» и отправляетесь вглубь парка по дороге длиной 30 километров. Вдоль маршрута установлены кормушки, к которым подходят дикие животные – они не пугаются звука трактора, ведь на таких же машинах им подвозят корм. Так что туристы при определенном везении за два часа, пока длится поездка, могут увидеть лосей, оленей, ланей и других животных.

Экскурсия в сафари-парк для взрослых стоит 13 рублей, для детей - 12 руб. Отдельно оплачивается транспорт - 20 руб. за группу до 10 человек.

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