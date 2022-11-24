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Николая Статкевича бросили в карцер с пневмонией после трех перенесенных ковидов

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  • 24.11.2022, 8:48
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Николая Статкевича бросили в карцер с пневмонией после трех перенесенных ковидов
Николай Статкевич

Состояние здоровья лидера белорусской оппозиции критическое.

У лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича - пневмония, после трех перенесенных за решеткой ковидов.

Об этом сообщила супруга политика Марина Адамович:

— Сегодня к Николаю Статкевичу не пустили адвоката.

Причина? Объяснили «заботой о его здоровье». Николай - в медсанчасти. У него пневмония. После трех прежних ковидов.

Я не волнуюсь - я кричу.

О том, что он «подцепил какой-то вирус», Николай писал мне в последнем полученном письме. Письмо было написано 10 ноября. Заболел он, соответственно, раньше. И еще в том письме он писал, что завтра (11 ноября) опять «на комиссию», а значит - опять ШИЗО.

В санчасти Николай недавно, всего пару дней. Вот я и думаю, где он провел предыдущие минимум 10 дней?

Вероятно, в ШИЗО.

К сожалению, я этого точно не знаю. Я очень хочу ошибаться. Но новых писем нет, зато информация о «комиссии» - есть. Что за ней последует ШИЗО, тоже известно. Температура же у него была еще две недели назад. Перед тем как поместить человека в ШИЗО, доктор обязан засвидетельствовать, что узник по состоянию здоровья может там находиться. Правда? Может?

Что нужно было делать эти две недели, насколько нужно было игнорировать состояние человека, чтобы он, в итоге, оказался в медсанчасти? И какой «трогательной» должна быть забота о его здоровье сейчас, чтобы не пустить к нему адвоката?

Мне очень больно и тревожно. Мне хочется простых решений и простых эмоций. Мне хочется бумеранга. Но я не буду ничего желать им. Каждый из них сам все делает для своего будущего. И лично я верю, что кто-то и для «счастливого».

Друзья, пожалуйста, пожелайте Николаю здоровья. Кто может, помолитесь за него. Пожалуйста!

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