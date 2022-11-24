Два белоруса вывезли военную технику из России 2 24.11.2022, 13:55

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Дело направлено в суд.

Двух граждан Беларуси 40 и 39 лет будут судить за перемещение и попытку перемещения изделий военной техники через белорусскую границу (ч. 2 ст. 333-1, ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 333-1 УК). Дело направлено в суд.

Как установило следствие, в июне 2020 года обвиняемый Ч. по поручению обвиняемого А. Купил в России два изделия военной техники, забрал их в Смоленске, перевез в Беларусь и передал А.

В мае 2022 года обвиняемые попытались через перевозчика привезти из России в Беларусь восемь единиц продукции военного назначения, но их задержали белорусские силовики.

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