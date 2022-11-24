В Шотландии нашли крупнейший клад за последние 200 лет 1 24.11.2022, 16:49

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Его стоимость — сотни тысяч евро.

Археологи Шотландии обнаружили наиболее масштабную находку для своей страны еще со времен 19 века. Клад со средневековыми монетами 13-14 веков будет стоить сотни тысяч фунтов стерлингов. Это сокровище пока что самое большое, которое находили исследователи.

Об этом сообщает Daily Express.

8407 монет удалось найти археологами. Их откопали в графстве Дамфршир. Сейчас ценный клад проходит каталогизацию. Артефакты чистят, фотографируют со всех сторон и ракурсов, меряют и взвешивают, описывают. Клад назвали Данскорским, на честь деревни Данскор, где его нашли.

После первоначального открытия это место сразу стало неприкосновенным. Теперь тут работает группа археологов из Национального музея Шотландии. Уже удалось идентифицировать шотландские, ирландские, континентальные и английские серебряники.

Помог найти клад — металлодетектор. Все дело в том, что во времена пандемии коронавируса люди начали увлекаться поиском сокровищ при помощи металлоискателей. Многие люди сделали это своим хобби: ходили по улицам, выискивали что-то.

Только менталитет людей туманного Альбиона действительно удивляет. Тут любые находки сдают в музей и гордятся этим. Дело в том, что продать такое количество монет тихо и незаметно не выйдет.

На такое сокровище никто не надеялся. Чаще всего отыскивают потерянные кольца, серьги, обиходные монеты. А тут целый клад! Люди, которые его нашли решили не оставлять себе монеты. Согласно законодательству, все ценное или весомое, что находят люди, принадлежит Короне. 2022 год действительно богат на открытия, ведь только Шотландия передала короне 12 263 артефакта. Работники музея говорят, что в неделю в среднем получают до 200 ценностей. Сложно сосчитать, на какую сумму денег шотландцы сделали монархов богаче.

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